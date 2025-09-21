Pioggia e animali. La quotidiana lotta anche dei viticoltori

Sospiro di sollievo ma quanta fatica la vita nei campi. Il maltempo di agosto ha tenuto con il fiato sospeso non soltanto turisti e villeggianti ma anche il mondo dell’agricoltura ed in particolare i viticoltori che proprio sul finire dell’estate iniziano a veder concretizzato il lavoro atteso un anno. L’intensa pioggia, in alcune zone anche la grandine, ha fatto davvero temere il peggio ma per fortuna dopo il caldo e la siccità di luglio una decisa rinfrescata ha contribuito a rinvigorire i filari. Il calendario della vigna è cambiato e le cantine iniziano a mettersi in moto almeno un mese prima rispetto al passato quando vendemmia e castagne andavo di pari passo. La vendemmia 2025 nella nostra provincia sta fornendo risultati positivi, in linea con quella dell’annata precedente. Sia in termini di qualità che della quantità delle uve.

"Le condizioni climatiche altalenanti degli ultimi mesi – spiegano Marco Lucchi e Paolo Campocci presidente e direttore Coldiretti La Spezia – hanno inciso sulla maturazione delle uve. I viticoltori stanno confermando che questa annata potrà restituire soddisfazioni sia in termini produttivi che qualitativi".

Nella provincia della Spezia si coltivano eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale: dalle Cinque Terre doc rappresentato dal prestigioso Sciacchetrà frutto del lavoro eroico dei viticoltori sulle terrazze a picco sul mare arrivando alla Colli di Luni che ha eletto il Vermentino come vitigno simbolo e ormai conosciuto al pari del “gemello“ della Sardegna fino alle Colline di Levanto e la Val di Vara. Insomma un panorama vasto, naturalmente differenziato tenendo conto delle differenze del territorio che raccontano salinità, zone umide, soleggiante alternando pianure a collina. "E’ proprio vero – proseguono – le nostre vigne raccontano una storia unica, fatta di muretti a secco, pendenze estreme e microclimi differenti nel giro di pochi chilometri. È un mosaico agricolo che restituisce vini identitari e riconoscibili, apprezzati non solo in Liguria ma sempre di più anche a livello nazionale ed estero".

La vendemmia complessivamente è andata bene ma il settore deve alzare scudi e antenne per lottare contro diversi “nemici“. Non c’è soltanto il cambiamento climatico sul quale ben poco si potrà fare se non convivere e modificare i ritmi anticipando i tempi di raccolta. A mettere in difficoltà la vita nei campi sono gli abitanti della natura che di anno in anno conquistano spazi un tempo inviolabili. La fauna selvatica, cinghiali, caprioli, cervi oltre agli storni da anni uccelli stanziali e non più migratori sono il terrore dei vigneti. E anche sul fronte commerciale non mancano le incognite. "I produttori – proseguono – stanno risentendo di fattori internazionali e regolatori che, seppur in modo contenuto e temporaneo, stanno incidendo sui flussi di consumo e sulle dinamiche di mercato, complice anche l’impatto dei dazi e delle recenti normative sulla sicurezza stradale, che hanno contribuito a ridurre i consumi di alcol".

“La vendemmia 2025 – concludono Lucchi e Campocci – può rappresentare un segnale positivo per i nostri produttori, ma serve continuare a lavorare per garantire alle imprese vitivinicole strumenti adeguati di sostegno, valorizzazione e tutela, perché il patrimonio viticolo della provincia spezzina non è soltanto economia, ma anche bellezza paesaggio e , turismo e identità culturale del nostro territorio".

Massimo Merluzzi