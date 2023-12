“Lui ha vegliato il corpo per 36 ore in hotel”: uccisa dal marito, la ricostruzione

Carrodano (Spezia,), 9 dicembre 2023 – Ha vegliato il corpo della moglie per 36 ore. Dopo averla uccisa con un rasoio è rimasto nella camera d’albergo per oltre un giorno. Poi ha lasciato l’hotel cercando di far perdere le tracce ma è stato individuato dai carabinieri e arrestato.

Ci sono nuovi particolari sulla morte di Rossella Cominotti, 53 anni, che ha perso la vita dopo i fendenti che sarebbero stati inferti dal marito, Alfredo Zenucchi, 57 anni. I due, secondo una prima ricostruzione, sembra avessero intenti suicidi.

E’ il femminicidio numero 110 dall’inizio del 2023

Dopo essersi allontanati insieme dalla provincia di Cremona, dove vivevano, per giorni sono rimasti nell’hotel fino al tragico epilogo. L’uomo avrebbe inferto colpi di rasoio su collo e polsi. La donna è morta per lo choc emorragico.

I vicini di casa: “Era una coppia schiva”

Zenucchi sarebbe rimasto nella camera in tutto per 36 ore, come ha ricostruito lui stesso con il magistrato ammettendo il femminicidio e riferendo di non aver trovato il coraggio per uccidersi a sua volta, come in un primo tempo pianificato.

Solo la mattina delll’8 dicembre ha lasciato la camera come se niente fosse. Poi è stato individuato dai carabinieri e bloccato, dopo che dall’hotel era stato dato l’allarme, visto che la domestica, nell’entrare in camera per le pulizie, ha trovato il corpo.

La caccia all’uomo in fuga era iniziata subito. Sono stati istituiti posti di blocco in diverse zone intorno all’area dell’hotel. I carabinieri lo hanno bloccato sulla statale della Cisa a Terrarossa, nel Comune di Licciana Nardi in Lunigiana. “Ora scappo, così mi sparate e la faccio finita”, avrebbe detto ai carabinieri l’uomo. Che poi si è consegnato ai militari. A bloccarlo, i carabinieri di Pontremoli.

Intanto il piccolo borgo di Mattarana, dove tutti si conoscono e dove d’inverno vivono soltanto pochi residenti, è sotto choc. «Non sappiamo chi fossero quelle due persone – hanno detto alcuni abitanti, richiamati dal trambusto che ieri si è creato davanti alla locanda dove è stato trovato il corpo, con le auto dei carabinieri e i giornalisti delle tv e della stampa – Non li abbiamo visti in giro. Ci siamo solo domandati di chi fosse quella C3 bianca parcheggiata davanti all’albergo, che aveva anche preso un colpo sulla parte posteriore, visto che era ferma lì da tanti giorni»