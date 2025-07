Luci sulle Summer Nights. Da Sanremo e ’Amici’ sul palco di Brugnato

Una rassegna da heavy rotation. Sono alcuni fra i nomi più gettonati dai network nazionali quelli che compongono il cartellone della nuova edizione delle Summer Nights, che ogni estate animano le notti del Brugnato 5Terre Outlet Village in Val di Vara. Formula consolidata, fatta di musica e parole, con una grande novità: nuovo partner sarà radio Subasio, che sarà emittente ufficiale di questo festival a cielo aperto. Un sodalizio celebrato anche nel nome, che appare di fianco a quello della kermesse: "Summer Nights – Radio Subasio Music Club". La dodicesima edizione della rassegna prenderà il via sabato 12 luglio con Kekko Silvestre, voce dei Modà, che come da copione ormai consolidato, alternerà le grandi hit del gruppo a racconti personali e in musica. Il primo appuntamento sarà seguito dall’evento del 19 luglio che onora un’altra delle anime della rassegna: l’apertura agli artisti emergenti. Sul palco della piazzetta dell’outlet, saranno protagonisti tre finalisti dell’edizione 2025 di Amici: trigNO, Antonia e Nicolò Filippucci.

Francesco Renga, ospite del 26 luglio, vanta, invece, una carriera da manuale: protagonista del rock italiano con la band Timoria, attiva fra gli anni Ottanta e i primi Duemila, ha poi scelto la carriera solista regalando brani entrati nell’Olimpo della musica italiana, arrivando a vincere il festival di Sanremo nel 2005 con la canzone ’Angelo’. E hanno calcato il palco più famoso d’Italia anche Francesca Michielin (in arrivo il 2 agosto), cantautrice poliedrica e raffinata e Serena Brancale (9 agosto), bomba soul e jazz. Alla vigilia di Ferragosto, il villaggio si trasformerà in una grande festa all’aperto con il Summer Party, un dj set esclusivo, pensato per far ballare il pubblico sotto le stelle in un’atmosfera estiva e coinvolgente. A chiudere la rassegna, il 16 agosto, sarà Michele Bravi, con la sua intensità e profondità. Tutti gli eventi saranno a ingresso libero e avranno inizio sempre alle 21; in occasione delle Summer Nights (prodotte anche quest’anno da FMedia Società Benefit, con la direzione artistica di Salvo Ferrara in collaborazione con Beppe Cuva direttore di Radio Subasio) , i negozi dell’outlet village resteranno aperti fino alla mezzanotte. L’emittente radiofonica sarà presente con alcune delle sue voci più amate: Katia Giuliani, Ignazio Failla e Gianluca Giurato, che condurranno le serate e intervisteranno gli artisti; tutte le serate, a partire dal 27 luglio, verranno trasmesse durante la programmazione di radio Subasio.

Novità di questa edizione, sarà il coinvolgimento attivo degli ascoltatori: per ogni appuntamento, cinque di loro saranno invitati ad assistere all’esibizione dell’artista preferito e avranno la possibilità di partecipare all’intervista con una domanda, inviata nell’apposita area del sito della radio. E le buone notizie riguardano anche i patiti dello shopping: le Summer Nights – Radio Subasio Music Club prenderanno il via a pochi giorni dai Summer Sales, al via dal 5 luglio: l’occasione per approfittare di sconti fino al 70% sul prezzo outlet.

Chiara Tenca