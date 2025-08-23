Ozpetek alza il sipario con ’Magnifica presenza’

Visto il successo in particolare della scorsa stagione, ciò che più interessa ai tanti appassionati di teatro, sono le tempistiche della campagna abbonamenti. Allora, il rinnovo dei vecchi carnet si potrà fare da lunedì 22 settembre a mercoledì 8 ottobre, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili da giovedì 9 ottobre a lunedì 3 novembre, quindi la vendita dei biglietti singoli avverrà da martedì 4 novembre. I prezzi per i 12 spettacoli vanno dai 65 euro degli studenti ai 220 euro del primo settore platea, barcaccia e palchi di prima fila, con in mezzo i 175 euro del secondo settore platea, prima galleria e palchi di seconda fila e i 95 euro del secondo settore galleria e i palchi di terza fila (per ogni segmento sono previste delle riduzioni). Previsto poi un abbonamento a 8 spettacoli, con tariffe agevolate sui singoli biglietti per gli spettacoli in serata unica. Quindi: il 14 e 15 novembre ‘Magnifica presenza’ di Ferzan Ozpetek con Serra Yilmaz e Tosca D’Aquino; il 3 dicembre ‘Brokeback Mountain’ con Edoardo Purgatori, Filippo Contri e Malika Ayane; il 18 e 19 dicembre, ‘Rosencrantz e Guildenstern sono morti’ con Francesco Pannofino; il 9 e 10 gennaio ‘Indovina chi viene a cena’ con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere; il 17 gennaio ‘Il medico dei maiali’ con Luca Bizzarri e Francesco Montanari; il 27 e 28 gennaio ‘Ritorno a casa’ di Pinter con Massimo Popolizio; il 6 e 7 febbraio ‘La Panne’ con adattamento e regia di Alessandro Maggi, con Nando Paone e Giacinto Palmarini; il 17 e 18 febbraio ‘Il gabbiano’ di Cechov, con Giuliana De Sio e Filippo Dini; il 12 marzo ‘Un sogno a Istanbul’ con Maddalena Crippa; il 23 marzo ‘Vicini di casa’ con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti; il 30 e il 31 marzo ‘L’Empireo’ con la regia di Serena Sinigaglia.

Il programma si chiude il 14 e 15 aprile, con ‘Gaber – Mi fa male il mondo’ con Neri Marcorè. Il botteghino del Civico è aperto da lunedì a sabato dalle 9 alle 12.30, il mercoledì anche 16-19 e nel periodo della campagna abbonamenti, pure il lunedì dalle 14.30 alle 17 (biglietti acquistabili anche online su Vivaticket.it). Info: 0187 727521 o a [email protected].

Marco Magi

Nella foto: Ferzan Ozpetek