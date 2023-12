Rossella Cominotti e Alfredo Zenucchi: la chiusura della loro edicola, la scomparsa e la morte della donna

La Spezia, 8 dicembre 2023 – Lo scorso gennaio Alfredo Zenucchi, 57 anni, e la moglie Rossella Cominotti, 53 anni – trovata morta in un hotel a Mattarana, frazione di Carrodano (La Spezia) – avevano preso in gestione l’edicola-cartoleria di via Roma a Bonemerse (Cremona). Ma pochi giorni fa, come riporta CremonaSera, la loro edicola aveva chiuso per problemi economici. Molti abitanti avevano provato a contattare al telefono la coppia, ma non c'era mai stata alcuna risposta.

La donna risultava scomparsa da 12 giorni. La cugina tre giorni fa ha pubblicato un post su Facebook nel quale invitava chiunque avesse notizie di Rossella e Alfredo a farsi avanti: “I telefoni – si legge nel post – non ricevono più chiamate e neanche WhatsApp funziona. Siamo molto preoccupati”.

Nella mattina di venerdì 8 dicembre Rossella Cominotti è stata trovata morta nella stanza di un hotel a Mattarana, frazione di Carrodano. Il personale dell’albergo ha trovato il corpo senza vita della donna con profonde ferite inferte da un’arma da taglio. A quanto risulta i due erano da circa una settimana nella struttura alberghiera e sarebbero dovuti ripartire oggi per Cremona.

Il marito Alfredo Zenucchi, originario di Gazzaniga, è stato fermato dai carabinieri in Lunigiana. L’uomo si era allontanato dall’albergo con la sua auto, una Citroen C3 bianca.