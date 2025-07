Zurkowski prolunga per due anni. Campagna abbonamenti, ci siamo

Dita incrociate per l’attaccante Gabriele Artistico allo Spezia. Già nell’edizione di ieri avevamo parlato di una trattativa alla stretta finale, ieri vi sono stati ulteriori approfondimenti con la speranza di un buon esito della trattativa. Si parte da un concetto di base: Artistico, classe 2002, ha scelto lo Spezia, rispetto al Catanzaro e all’Avellino, perché è rimasto affascinato dal ‘Picco’ e dal suo straordinario pubblico quando vi ha giocato nel match dello scorso 13 maggio, allorquando ha firmato anche uno splendido gol e perché stuzzicato dal ruolo di primo piano che avrà nel progetto tecnico. La Lazio, che lo ha prelevato la scorsa estate a parametro zero dalla Virtus Francavilla, ha proposto sulle prime un prestito oneroso, con diritto di riscatto e controriscatto, lo Spezia ha rilanciato chiedendo un prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. Si sta lavorando per arrivare a una sintesi. Per mister D’Angelo la prospettiva allettante di avere a disposizione un attacco forte composto da Artistico, Di Serio, Soleri e Lapadula, quest’ultimo ambito dal Bari. Con la possibilità, in corso d’opera, se Colak partirà per altri lidi e se si verranno a determinare alcune condizioni, di provare a coronare il sogno Mulattieri. Sullo sfondo, come anticipato da La Nazione lo scorso 26 giugno, resta viva l’attenzione per il 21enne attaccante serbo dell’Atalanta U23 Vanja Vlahovic, capocannoniere del girone A di Serie C. Con il club orobico resta, poi, calda la trattativa per il difensore centrale Giorgio Cittadini, un giocatore di assoluto valore che a Spezia potrebbe ripetere il percorso fatto da Salvatore Elia. Quest’ultimo, ingaggiato dal club bianco dopo un grave infortunio al legamento crociato del ginocchio destro, si è poi rivelato uno dei punti di forza dello Spezia; Cittadini ha avuto lo stesso tipo di infortunio il 12 agosto 2024, ma è già tornato a giocare le ultime partite dello scorso campionato con il Frosinone. Per lo Spezia l’atleta 23enne è la priorità, si ragiona su un prestito con diritto di riscatto. Tiene poi banco il passaggio di Salvatore Elia al Palermo per una cifra che si dovrebbe stabilizzare sul milione e mezzo di euro. Il forte esterno destro ha già dato l’ok al trasferimento in terra siciliana, si attende il via libera dal City Group all’operazione. A corollario, il ds Melissano sta continuando a vagliare varie soluzioni, in primis quella nota di Pietro Beruatto sul quale però, come già riferito, c’è il nodo dell’elevato ingaggio, di Giacomo Quagliata, in uscita dalla Cremonese e di Antonio Candela per la fascia destra, quest’ultimo considerato una priorità. Sondato anche il talentuoso esterno sinistro Manuel Cicconi della Carrarese, ma il costo del cartellino di due milioni di euro è fuori portata. Da registrare poi l’accordo trovato tra lo Spezia e Szymon Zurkowski per il rinnovo del contratto fino a giugno 2027, con annessa spalmatura dell’elevato ingaggio di 1,5 milioni di euro nelle prossime due stagioni. Ciò consentirà una sua migliore eventuale collocazione sul mercato o, in alternativa, se i responsi medici daranno esiti positivi, una conferma nei ranghi dello Spezia. Infine, la prossima settimana partirà la campagna abbonamenti.

Fabio Bernardini