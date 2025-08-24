Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
24 ago 2025
MATTEO MARCELLO
Zignago, via ai lavori sulla Vezzanelli-Colle Fiorito

La strada comunale sarà messa in sicurezza grazie ai fondi regionali.

L’inaugurazione del cantiere. L’intervento, finanziato con circa 800mila euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027,. durerà circa 120 giorni

Avviato ieri a Zignago il cantiere per la messa in sicurezza della strada comunale che collega Vezzanelli a Colle Fiorito. L’intervento, finanziato con circa 800mila euro provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, prevede la manutenzione straordinaria della sede stradale e la realizzazione delle cunette. I lavori dureranno circa 120 giorni, con termine previsto a inizio 2026.

"Con l’avvio di questo cantiere diamo il via a un intervento molto atteso dal territorio – commenta l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone – Grazie a questi lavori la strada comunale verrà rimessa a nuovo e resa più sicura e fruibile. Gli investimenti per la viabilità e la messa in sicurezza sono una priorità per la Regione e, in modo particolare nell’entroterra, sono strategici per migliorare la qualità della vita dei cittadini e le condizioni di lavoro delle imprese".

"Quella di oggi è una giornata importante perché interveniamo su strada fondamentale per il nostro territorio, dato che permette di raggiungere l’Alta Via dei Monti Liguri, i terreni agricoli e diverse attività commerciali, oltre a connettere la Liguria alla Toscana – dichiara il sindaco di Zignago Simone Sivori –. È bello che ciò avvenga durante la Festa della Cultura Contadina, un evento molto sentito dalla nostra comunità".

