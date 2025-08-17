Via Vergheretana, le modifiche per i residenti

Via Vergheretana, domani è il giorno della riapertura del cantiere e la strada resta chiusa al traffico, in orario diurno (8.30-18.30), per la ripresa (lunedì 18 agosto) dei lavori Publiacqua per la nuova fognatura.

La circolazione, fino al 12 settembre, esclusi sabati e domeniche, torna ad essere dirottata da e per via Montalbano-Il Pinone, da e per Carmignano-Poggio a Caiano (Pistoia), sull’asse Bacchereto-Seano (e viceversa). Per effetto del progressivo avanzamento del cantiere lungo via Vergheretana, e dell’intervento più a valle di una seconda squadra, sono previste modifiche alla circolazione che interessano i residenti e gli abitati in prossimità dell’area dei lavori.

In particolare su via Chiti, da lunedì 18 a mercoledì 20 agosto, continua il senso unico alternato nell’orario di attività del cantiere, con ripresa normale della circolazione, solo per residenti e autorizzati, da giovedì 21 su via Vergheretana, tra via Chiti e via Marcignano, e su via Chiti e su via Marcignnao, da via Chiti al numero civico 33; da giovedì 21 agosto fino al termine dei lavori (12 settembre), sempre in orario di cantiere e sempre con circolazione consentita solo a residenti e autorizzati, in via del Camposanto viene istituito il senso unico alternato, da via Vergheretana fino al parcheggio con via Marcignano.