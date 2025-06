In viaggio con... l’abusivo: fermato autista irregolare

La Spezia, 29 giugno 2025 – L’organizzazione era curata nei dettagli a conferma della rete di contatti estremamente rapida e funzionale. I turisti sudcoreani in vacanza a Spezia avevano addirittura prenotato prima della partenza il servizio di noleggio auto con conducente. Un connazionale residente a Firenze privo di autorizzazioni per svolgere il servizio di trasporto turistico. Gli ignari connazionale, cinque in totale, avevano pagato 120 euro ciascuno, per un tour tra le bellezze della nostra zona e poi stavano tornando alla stazione ferroviaria. Gli agenti della squadra di polizia amministrativa che in questo periodo stanno monitorando con grande attenzione proprio il fenomeno del trasporto abusivo dei turisti utilizzando mezzi privati si sono incuriositi vedendo scendere 5 stranieri alla stazione ferroviaria di Spezia. Così hanno voluto fermare il mezzo appena ripartito. Dagli accertamenti è emerso che l’autista, sudcoreano residente a Firenze, non solo non era in possesso dei requisiti necessari per svolgere il servizio, ma conduceva il mezzo di proprietà di un connazionale per conto del quale svolgeva abitualmente l’attività di autista a pagamento. Naturalmente privo delle autorizzazioni previste per l’esercizio del servizio pubblico non di linea. Sono quindi state elevate diverse sanzioni sia a carico del conducente che del proprietario del veicolo. La sanzione, da un minimo di 3 mila 230 euro al massimo di quasi 14 mila, verrà decisa in parte dal Prefetto al quale sono stati trasmessi tutti gli atti inclusa la patente del conducente, già ritirata e sospesa per un periodo che va da due a otto mesi. Gli ignari turisti hanno prenotato e già saldato il servizio attraverso una precisa rete gestita da connazionali. Il veicolo utilizzato per il tour è stato sequestrato e sottoposto a fermo amministrativo in una struttura di Firenze in attesa della confisca definitiva che lo farà confluire nel patrimonio dello Stato. L’intervento portato a buon fine dagli agenti della polizia locale rientra in un più ampio progetto di i controlli sistematici predisposto dal comandante Francesco Bertoneri. L’obiettivo è quello di tutelare la legalità nel settore del trasporto pubblico e garantire la sicurezza di cittadini e turisti. Nelle scorse settimane un episodio analogo si era verificato nella zona di Largo Fiorillo, punto di arrivo di tantissimi croceristi.

