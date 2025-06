Turismo e commercio, nasce il tavolo permanente

Si riunirà per la prima volta martedì prossimo, nella sala della Camera di Commercio Riviere di Liguria, il tavolo permanente del turismo e del commercio locale di Riccò del Golfo, composto dalle associazioni di categoria e dai rappresentanti del commercio e della ricettività locale. Il progetto politico e tecnico voluto dal Comune guidato da Loris Figoli si sviluppa dalla ferma consapevolezza che il confronto costante e fattivo tra istituzioni, operatori, associazioni e cittadinanza, possa favorire uno sviluppo armonico e sostenibile, capace di interpretare le esigenze di una comunità storicamente moderna ma oggi sempre più vocata all’accoglienza. "Il territorio di Riccò del Golfo è, già di suo, naturalmente inserito in un contesto di area vasta, crocevia tra la Val di Vara, il Golfo e le Cinque Terre. Il riconoscimento di buffer zone Unesco rafforza ulteriormente la responsabilità di tutelare e promuovere il patrimonio paesaggistico e culturale che caratterizza l’intero comprensorio in una ottica di sviluppo sostenibile".

Il tavolo permanente, pensato e promosso dall’assessorato al Commercio e Turismo, favorisce il raccordo tra i diversi settori economici, le associazioni e le istituzioni locali, ponendo particolare attenzione al ruolo delle realtà associative e della comunità.

"La partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti è la chiave per costruire un’offerta turistica autentica, inclusiva e rispettosa dell’identità locale. Il tavolo sarà il luogo in cui promuovere iniziative e progetti che valorizzino ogni preziosa peculiarità: consolidate e innovative. L’amministrazione comunale invita tutte le forze economiche e sociali ad aderire, partecipare attivamente ai lavori: solo attraverso una collaborazione ampia e strutturata sarà possibile costruire un futuro di crescita, accoglienza e sostenibilità per Riccò del Golfo e per l’intera area vasta".