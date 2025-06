Ruba un'auto, provoca un incidente e scappa: 19enne trovato in 24 ore

La Spezia, 27 giugno 2025 – Ruba un'auto a Lerici e provoca un incidente in centro a Spezia: la polizia locale lo individua e lo denuncia in meno di 24 ore.

Nella mattinata di martedì è stato denunciato dal proprietario, il furto di una Ford regolarmente parcheggiata nel territorio del Comune di Lerici. Il giorno successivo, nel centro storico della Spezia, una pattuglia della Sezione Infortunistica della polizia locale è intervenuta in via Da Passano per un incidente provocato da un veicolo in transito contromano, che ha urtato tre auto in sosta prima di essere abbandonato al centro della carreggiata dal conducente, poi fuggito a piedi.

Dai primi accertamenti è emerso che il veicolo coinvolto nell’incidente era proprio quello oggetto di furto il giorno precedente. Gli agenti hanno immediatamente avviato le indagini, avvalendosi anche delle immagini delle telecamere di videosorveglianza comunale presenti in zona, riuscendo in breve tempo a risalire all’identità del responsabile: un cittadino tunisino diciannovenne, ben conosciuto dalla polizia locale in quanto già denunciato all’autorità giudiziaria per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio di ieri grazie alla prontezza di un agente motociclista della polizia locale, impegnato in un servizio di controllo del territorio nel quartiere Umbertino che lo ha riconosciuto. Il soggetto, privo di documenti, è stato fermato sotto i portici di un palazzo e condotto al Comando per l’identificazione tramite fotosegnalamento. È stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di ricettazione, punito con la reclusione fino a 8 anni e con una multa fino a 10.329 euro.

Dal punto di vista amministrativo, sono state contestate violazioni per guida contromano, perdita di controllo del veicolo, fuga a seguito di sinistro con danni a terzi e guida senza aver mai conseguito la patente, per un importo complessivo di oltre 6.000 euro.Dalla polizia locale poi precisano che la legge prevede che, nei casi in cui il veicolo responsabile risulti privo di copertura assicurativa a causa di furto, oppure qualora il responsabile del sinistro risulti insolvente, come altamente probabile in questo episodio, i danneggiati possano richiedere il risarcimento al Fondo di garanzia per le vittime della strada, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.