Inaugurato il nuovo binario del Cinque Terre Express: “Una nuova porta d’accesso”

La Spezia, 12 giugno 2025 – Inaugurato alla Stazione di Migliarina il nuovo binario del Cinque Terre Express. “È una svolta strategica per La Spezia: una nuova porta d'accesso alle Cinque Terre, moderna, efficiente e soprattutto sostenibile, pensata per cittadini e turisti – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Questo traguardo non è solo un'opera infrastrutturale, ma la concreta realizzazione della visione che la nostra amministrazione comunale ha perseguito sin dal primo giorno: trasformare la mobilità urbana in chiave green, favorendo una città più vivibile, accessibile e attenta all'ambiente. Nel 2018 abbiamo avviato un profondo ripensamento del sistema di trasporti, con la redazione di un nuovo piano, la cui ultima versione risaliva al 2006, e la partecipazione al bando del Mit che ci ha permesso di ottenere 38 milioni di euro”.

“Risorse fondamentali per il rinnovamento della stazione della Spezia Migliarina, la realizzazione del nuovo binario Cinque Terre Express e il raddoppio dei parcheggi di interscambio. Questo percorso è iniziato con una scelta chiara e coraggiosa: deviare il transito degli autobus turistici fuori dal centro città, per alleggerire il traffico verso La Spezia Centrale e migliorare la qualità dell'aria. È proseguito con la creazione del Polo di Interscambio a Migliarina, che oggi rappresenta un nodo moderno e funzionale: abbiamo riqualificato i parcheggi, realizzato nuove aree di sosta per i bus turistici, implementato fermate per i mezzi pubblici e rinnovato gli ambienti per accogliere al meglio chi arriva e chi parte”.

“Ringrazio Ferrovie dello Stato e Regione Liguria per la collaborazione che ha reso possibile questo grande risultato. Ma non ci fermiamo qui: i lavori per potenziare il sistema ferroviario e migliorare le stazioni continueranno, con nuovi progetti già in programma. La Spezia continua a cambiare, e lo fa guardando al futuro con responsabilità e visione”.