"Passo avanti nella gestione del turismo"

Il Parco Nazionale delle Cinque Terre sta seguendo con attenzione lo sviluppo dell’Hub ferroviario di Migliarina, partendo dal presupposto che le stazioni ferroviarie rappresentano un primo punto di contatto, un ’biglietto da visita’ per il quale loro razionalizzazione e ammodernamento costituiscono una "priorità assoluta per il nostro territorio". In quest’ottica "auspichiamo e ci adopereremo affinché l’hub di Migliarina rappresenti un passo avanti verso una gestione più ordinata dei flussi turistici e un miglioramento della vita dei pendolari, senza però andare verso un ulteriore (e sregolato) incremento del flusso delle presenze, in particolare nelle fasce orarie già critiche per i borghi – sottolinea il presidente del Parco Lorenzo Viviani – Affrontare questa sfida significa attivare un percorso di programmazione attenta, ascolto delle esigenze del territorio e investimenti mirati che garantiscano il benessere sia dei visitatori che della comunità residente. E’ necessario incrementare nelle stazioni delle 5 Terre, le infrastrutture che agevolino l’accesso alle persone con disabilità". Il Parco vuole quindi puntare su un’accoglienza "diffusa, di qualità e in sicurezza: siamo disponibili a collaborare per l’apertura di un punto informativo stabile all’hub di Migliarina che permetterebbe ai visitatori di ricevere dal loro arrivo informazioni essenziali, linee guida per vivere il Parco in modo consapevole e rispettoso verso l’ambiente e le comunità locali. Le stazioni devono diventare spazi che trasmettano il valore ambientale, culturale e umano che rappresentano. Sono simboli del rispetto che vogliamo infondere verso il territorio".