Nessuno Escluso. Amicizia e sostegno

Un rapporto che prosegue da anni grazie alla generosità del gruppo degli Amici del Giacò. L’associazione nata nel ricordo di Andrea Giacomelli è impegnata nell’aiuto e beneficenza non soltanto sul territorio di Castelnuovo Magra ma in diversi ambiti e località. Proprio in virtù del sostegno all’Asd Uisp Nuoto Valdimagra e in particolare alla sua costola sociale Nessuno Escluso, che gestisce da anni un appartamento didattico a Sarzana, sono arrivati i ringraziamenti da parte dei promotori del progetto e degli ospiti.

Nell’appartamento cittadino infatti circa trenta persone con disabilità intellettiva svolgono, a rotazione, attività legate ai progetti di vita indipendente, laboratori creativi e di movimento, attività ludico-ricreative e socializzanti. Nessuno Escluso si occupa anche di progettualità estiva, attività sportive, vacanze in autonomia e capodanno speciale. Gli Amici del Giacò hanno seguito fin dall’inizio il percorso, intervenendo concretamente in alcune delle necessità manifestatesi nel tempo: hanno acquistato la nuova lavastoviglie, il defibrillatore Dae lo scorso anno e il forno poche settimane fa.

L’Uisp nuoto Valdimagra ed i suoi “ragazzi speciali” ha voluto così’ ringraziare il presidente Lorenzo Moretti per la costante ed attiva vicinanza dimostrata in tutti questi anni, e tutti i volontari che sono parte integrante di questa meravigliosa realtà che sono Gli Amici del Giacò. Un lavoro svolto in sinergia con l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Sarzana e dalla costante collaborazione con l’assessore Sara Viola.

