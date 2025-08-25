Nessuno Escluso. Amicizia e sostegno

Il rompicapo del centrodestra

25 ago 2025
Un rapporto che prosegue da anni grazie alla generosità del gruppo degli Amici del Giacò. L’associazione nata nel...

Un rapporto che prosegue da anni grazie alla generosità del gruppo degli Amici del Giacò. L’associazione nata nel ricordo di Andrea Giacomelli è impegnata nell’aiuto e beneficenza non soltanto sul territorio di Castelnuovo Magra ma in diversi ambiti e località. Proprio in virtù del sostegno all’Asd Uisp Nuoto Valdimagra e in particolare alla sua costola sociale Nessuno Escluso, che gestisce da anni un appartamento didattico a Sarzana, sono arrivati i ringraziamenti da parte dei promotori del progetto e degli ospiti.

Nell’appartamento cittadino infatti circa trenta persone con disabilità intellettiva svolgono, a rotazione, attività legate ai progetti di vita indipendente, laboratori creativi e di movimento, attività ludico-ricreative e socializzanti. Nessuno Escluso si occupa anche di progettualità estiva, attività sportive, vacanze in autonomia e capodanno speciale. Gli Amici del Giacò hanno seguito fin dall’inizio il percorso, intervenendo concretamente in alcune delle necessità manifestatesi nel tempo: hanno acquistato la nuova lavastoviglie, il defibrillatore Dae lo scorso anno e il forno poche settimane fa.

L’Uisp nuoto Valdimagra ed i suoi “ragazzi speciali” ha voluto così’ ringraziare il presidente Lorenzo Moretti per la costante ed attiva vicinanza dimostrata in tutti questi anni, e tutti i volontari che sono parte integrante di questa meravigliosa realtà che sono Gli Amici del Giacò. Un lavoro svolto in sinergia con l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Sarzana e dalla costante collaborazione con l’assessore Sara Viola.

m.m.

