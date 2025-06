Guasto tecnico alla linea: al Comune della Spezia si bloccano i servizi per i cittadini

La Spezia, 13 giugno 2025 – Il Comune della Spezia informa gli utenti che, a causa di un guasto tecnico, non imputabile alla stessa amministrazione comunale, la linea Internet e dati è attualmente interrotta. Di conseguenza, l'ente non è in grado di erogare i servizi di anagrafe, stato civile e altri servizi connessi. Un bel problema quindi per i cittadini che si devono apprestare a produrre quei documenti per le proprie necessità.

La società responsabile del disservizio è già al lavoro per il ripristino della rete e per ridurre al minimo i disagi ai cittadini. Seguiranno, da parte del Comune della Spezia, aggiornamenti tempestivi non appena la situazione sarà risolta. E anche noi al più presto forniremo indicazioni in modo che le persone possano usufruire al più presto dei servizi in questo momento non disponibili.