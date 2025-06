Moda nel rifugio antiaereo. Le creazioni di La Rouche sfilano nel Quintino Sella

"Questa sfilata non è solo una passerella di abiti, ma un viaggio dentro la mia storia, fatta di passione, sacrifici, traguardi e sogni diventati realtà". Sarà un altro tassello di questo percorso l’evento ’The vision of haute couture’, che andrà in scena questo pomeriggio alle 19 nella speciale location del rifugio antiaereo Quintino Sella in via del Prione. In passerella si susseguiranno le creazioni di Antonietta Guarino, che con il suo atelier di via De Nobili 63, La Rouche, ha fatto della moda un mestiere, un cammino artistico e una missione.

"Quello che vedrete stasera nasce da un amore profondo per l’eleganza, per la bellezza autentica, per l’artigianalità vera" spiega la stilista, che nell’evento con il patrocinio del Comune della Spezia onorerà meraviglia, stile, ma anche quelle lunghe giornate passate con modelli, ago e filo a creare e a valorizzare il femminile. La sfilata sarà presentata dall’attore genovese Christian Adorno Bard, che torna alla Spezia dopo esser stato protagonista del film ’23:23’ di Giuliano Cimino, girato in città e vedrà la speciale partecipazione della madrina Maria Teresa Ruta, fra i volti più amati della tv nazionale e rappresenta un nuovo punto d’arrivo per Guarino, che nel 2019 ha ricevuto il premio internazionale Donna Leader spezzina e racconta il suo percorso professionale. "Nel 2008 ho conseguito il diploma come stilista di moda e l’anno dopo ho aperto il mio atelier alla Spezia. Nel 2016 ho partecipato ad AltaRoma, e nel 2017 ho avuto l’onore di rappresentare l’Italia al congresso mondiale dei Maestri Sarti a Taiwan, esperienza che ho poi vissuto nuovamente nel 2019, a Verona. Negli anni, le mie creazioni hanno sfilato in location iconiche della capitale come la Lanterna di Fuksas, i Fori imperiali, Villa Miani e Piazza del Campidoglio. Quest’anno, con grande emozione, mi è stato conferito anche l’Ago d’Oro alla carriera, un riconoscimento che custodisco con profondo orgoglio, perché racchiude il senso di tutto il mio percorso".

La serata è riservata ad un pubblico di circa 100 invitati, ma ci sarà la possibilità per il pubblico interessato di ammirare gli abiti creati dall’affaccio su via del Prione. Stile ed eleganza accoglieranno una rappresentanza del Palio del Golfo, che si appresta a festeggiare il suo centenario, e della città della Spezia. L’evento nasce dalla collaborazione dell’atelier con l’associazione Senza Tempo, che si occupa del museo creato all’interno del rifugio antiaereo.

Chiara Tenca