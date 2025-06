Rioni Pugilli e Giotti, nuovi abiti pronti a sfilare

FOLIGNO - Sarà una settimana ricca di novità per la Quintana di Foligno. Venerdì è atteso il maestoso corteo storico della Quintana, un’occasione nella quale i Rioni potranno sfoggiare nuovi abiti d’epoca.

Nei giorni scorsi ha presentato una novità il Rione Pugilli, che ha rinnovato l’abito della Prima Dama, una creazione firmata da Daniele Gelsi. Si tratta di un abito ispirato alla figura della marchesa Brigida Spinola Doria di Rubens. Il vestito si distingue per la sua sobrietà ricercata. Il velluto nero, sontuoso e severo, è animato da disegni geometrici in rilievo ed esaltato da 96 spille-gioiello montate su tutta la superficie del vestito e sulla collana. Un capo che si impone come uno degli abiti più filologici mai realizzati a Foligno da Daniele Gelsi, capace di restituire con rigore la moda spagnola del primo Seicento: dalla forma architettonica della gonna fino alla gorgiera di grandi dimensioni. Il ricamo, completamente tono su tono, crea un equilibrio perfetto tra austerità e splendore.

Tre nuovi abiti rionali anche al Giotti, realizzati sempre da Daniele Gelsi per altrettanti consiglieri rionali. Si tratta di eleganti vesti spagnole, con ricami tono su tono, appelli piumati e colli piatti. Al Giotti inaugurata anche la mostra “Una storia da cinema“, una selezione dei costumi di scena realizzati da Gelsi per il film “Il Monaco che vinse l’Apocalisse“, già in corsa per il premio Miglior sartoria cineteatrale a La Pellicola d’Oro 2025. "Un appuntamento che segna l’inizio di una collaborazione importante tra il Rione Giotti e il costumista Daniele Gelsi", fanno sapere dal Rione.