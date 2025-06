Provincia, deleghe assegnate. Costantini è il vicepresidente: "Entriamo nella fase operativa"

Con l’assegnazione delle deleghe di ambito ai consiglieri di maggioranza, l’attività dell’amministrazione entra nella sua fase operativa. Le deleghe sono state assegnate con un decreto dal presidente dell’Ente Pierluigi Peracchini, che ha anche annunciato che Umberto Maria Costantini avrà la carica di vicepresidente, oltre alle deleghe degli ambiti trasporto pubblico locale, trasporti e patrimonio. Queste le altre deleghe assegnate: Alberto Loi bilancio, Pnrr e pianificazione territoriale e urbanistica; Stella Pollina ato idrico, pari opportunità e avvocatura, Jacopo Ruggia edilizia scolastica, pubblica istruzione e politiche comunitarie. Luca Spilamberti ato rifiuti, manutenzione infrastrutture stradali e viabilità; Marco Tarabugi tutela ambientale, parchi e tutela dei diritti animali.

"Con questo atto, a conclusione del percorso iniziale di costituzione dei vari organi di questa amministrazione, entriamo in quello che è il momento operativo delle attività amministrative e politiche della Provincia – spiega Peracchini – Si tratta di un lavoro in piena continuità con quanto svolto precedentemente e con l’obiettivo di garantire la funzionalità di un ente che grazie all’uscita del predissesto (che è stato il nostro principale traguardo delle precedenti amministrazioni) oggi si propone di garantire con una rinnovata programmazione dei servizi fondamentali per cittadini e Comuni".

Numerosi i settori di competenza delle province "ma siamo però un ente di secondo livello (quindi con struttura e attività amministrativa molto diversa dai Comuni) e senza vere risorse finanziarie proprie a causa dell’errate riforma del 2024".