Golfo dei Poeti Cup nel segno della vela

Una terza edizione dal forte valore simbolico, che unisce sport, tradizione, spettacolo e cultura in uno scenario straordinario come il Golfo. Dal 21 al 29 giugno 2025 torna la ’Golfo dei Poeti Cup’ che anticipa le competizioni in estate, per essere protagonista del programma delle celebrazioni per i 100 anni del Palio. In programma quattro regate di alto livello, due weekend di appuntamenti sportivi e culturali, il concerto del mare della Fanfara del Comando Interregionale Marittimo Nord, un unico grande spettacolo di mare e vela per un’intera settimana nominata ’Golfo dei Poeti Sailing week’.

Si parte sabato 21 giugno alle 10.45 con la cerimonia di apertura e la regata dedicata ai giovanissimi, il Trofeo Fiorillo Young, con partenze alle 12 e premiazione alle 17. Domenica 22 giugno si svolgerà la 58ª edizione del Trofeo Michele Fiorillo, la regata più antica del golfo di Spezia, per le classi Orc, Gran Crociera e Regata con Rating Fiv. La Veleggiata, dedicata alle Vele Bianche con Rating FIV, sarà l’occasione per equipaggi più familiari con partenza dal Molo Italia: fra i protagonisti anche i ‘piccoli’ Meteor e J24.

Venerdì 27 giugno, alle 20.45 al Teatro Civico in programma il Concerto del mare (ingresso gratuito, prenotazioni al botteghino del Civico o mail [email protected].), sabato 28 giugno il Trofeo Marina Nord quindi domenica 29 sarà la volta della Golfo dei Poeti Cup, evento clou che chiude la settimana dedicata alla vela. Partenze alle 12, la regata si articolerà in competizioni in tutto il territorio del Golfo; premiazione sabato 5 alle 18 al Circolo Ufficiali di Spezia.