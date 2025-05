Premiazione in crociera per ’PalmariaSì 2025’

La partecipazione al concorso “Voci e visioni dalla Palmaria: un’isola da raccontare” è stata, quest’anno, davvero straordinaria. Al comitato organizzatore sono infatti arrivate moltissime poesie e fotografie tantochè la giuria ha avuto un compito tutt’altro che semplice nel selezionare le opere finaliste. Un successo che il Comitato ’PalmariaSI, MasterplanNO’ ha deciso di festeggiare il 6 giugno a bordo della motonave Albatros con la ’Crociera al Crepuscolo’, durante la quale si terrà la premiazione del concorso “PalmariaSI 2025”. Partenza prevista alle 18.30 dalla Passeggiata Morin (Imbarco Albatros), rientro alle 11, biglietto 15 euro adulti (con aperitivo), 5 euro bambini. Prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] (specificando nome, numero di partecipanti, numero di telefono). Info: 351 382 4018.

"Navigheremo intorno alla Palmaria al tramonto, ammirando le sue coste incantate, ascoltando poesie, applaudendo immagini e idee – spiegano gli organizzatori – sarà l’occasione per riflettere insieme sulla nostra visione: un’isola viva, pulita, curata, accessibile ma non cementificata. La Palmaria è Parco naturale e Patrimonio Unesco: un tesoro che non appartiene solo a noi spezzini, ma all’intera umanità. Difenderla è un dovere, raccontarla è un atto d’amore". Durante la serata, verranno premiate le opere vincitrici delle categorie Fotografica, poetica e le opere delle scuole. "Con queste abbiamo realizzato un calendario che ci accompagnerà per un anno intero, diffondendo la bellezza dell’isola e sostenendo le iniziative per proteggerla senza snaturarla. Continua a occuparti dei beni comuni: il futuro della Palmaria dipende anche da te".