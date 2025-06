"Poca attenti alla costa". La minoranza alza il tiro

"Cumuli di sabbia con crescita di erbacce, stecchi e poche idee molto confuse da parte dell’amministrazione Galazzo". Questo l’affondo del gruppo di minoranza ‘Esserci per Ameglia’ che denuncia i ritardi e la situazione di totale disordine delle spiagge a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva. "Siamo veramente perplessi per la scarsa attenzione della giunta rispetto alla sistemazione delle spiagge libere – spiega il consigliere Emanuele Cadeddu (nella foto) - oltre ad aver perso, per il secondo anno di fila, il riconoscimento della Bandiera Blu, punto su cui abbiamo già protocollato un’interpellanza, abbiamo chiesto urgenti chiarimenti su una serie di cumuli terrosi depositati nella spiaggia del molo a Fiumaretta". Il materiale sabbioso è accatastato sull’arenile in prossimità della scogliera dallo scorso dicembre dopo il dragaggio del Fabbricotti. "Siamo in attesa di risposte – prosegue il consigliere di minoranza - per capire innanzitutto se l’amministrazione ha intenzione di stendere il materiale stoccato sulla spiaggia libera, se per farlo ha tutte le autorizzazioni necessarie e se lo stesso è stato analizzato".Trattandosi di una delle spiagge più frequentate di Fiumaretta da famiglie e bambini il gruppo di opposizione si è detto "fortemente preoccupato dalla situazione", non avendo ancora certezza della presenza o meno, al loro interno, di materiali inquinanti. E.S