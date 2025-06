Tuffo con vista sulle dune. Le montagnole di sabbia non sono ancora spianate

Il sole e il caldo sono finalmente arrivati e ad Ameglia, specialmente a Bocca Di Magra, ci sono già diversi turisti pronti a godere delle bellezze del territorio e, perché no, a fruire delle sue spiagge. Punta Bianca e Punta Corvo, perle di rara bellezza, sono purtroppo ancora inagibili per via dei lavori necessari a ripristinarne l’accesso. Se la spiaggetta della Sanità, a Bocca di Magra, pur è già pronta ad ospitare i bagnanti qualche criticità è stata sollevata per la situazione in cui attualmente versa la spiaggia libera di Fiumaretta. Lì infatti sono ancora presenti cumuli di sabbia, con tanto di vegetazione che prolifera al suo interno, che oltre ad occupare parte dell’arenile non lo rendono affatto decoroso. Per comprendere il motivo del ritardo nella rimozione dei giganteschi cumuli di sabbia venerdì ci siamo rivolti all’assessore all’ambiente del Comune di Ameglia. "La legna è stata ripulita dalla spiaggia libera del molo – spiega Nicolas Cervia - sono state allo stesso modo pulite tutte le scogliere e dovrebbero finire oggi i lavori di pulizia della spiaggia lungo il fiume, accanto a quella dog friendly ,che si è notevolmente ampliata quest’inverno. Ci tengo a precisare che i lavori di pulizia straordinaria prima delle spiagge comunali, e poi delle scogliere, sono stati effettuato prima di Pasqua, grazie a fondi interamente comunali". Un lavoro complesso e oneroso, che tra pulizia e smaltimento rifiuti è pesato sulle casse comunali più di 70 mila euro. Ma perché gli accumuli di sabbia sono ancora presenti nella spiaggia libera di Fiumaretta? "Sono due le dune di sabbia presenti – chiarisce l’assessore Cervia – una, quella che si potrebbe già stendere, è quella barriera che viene fatta d’inverno per contrastare il rischio mareggiata, mentre l’altra è quella dragata dal canale Fabbricotti. Siamo in attesa da circa un mese di ricevere i pareri da tutti gli enti preposti, tra cui Arpal, Regione, Parco perché vorremo utilizzarla per effettuare un ripascimento naturale". Dopo aver sollecitato i pareri, e nella speranza che questi arrivino il prima possibile, la spiaggia, seppur con montagne di sabbia di certo non piacevoli, è fruibile e dal 15 giugno sarà presente anche il servizio di salvataggio.

Buone notizie invece per quanto riguarda la possibilità di posteggio, diversamente a quanto era accaduto nell’arco della scorsa estate quando anche i residenti erano stati costretti a dover pagare. Sono infatti al momento liberi e gratuiti i due parcheggi di Bocca di Magra di piazza Santa Croce e via XX settembre ( per una capienza totale di oltre 270 posti auto). Possibilità di parcheggiare gratis anche a Fiumaretta, nell’area dell’ex Labornoves in via Ratti.

Elena Sacchelli