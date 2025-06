Festa del 2 giugno. Onorificenze in piazza Brin

Tutto pronto per le celebrazioni del 2 giugno, per il 79° anniversario della proclamazione della Repubblica, alla quale parteciperanno il prefetto Andrea Cantadori e le massime Autorità civili, militari e religiose della provincia. Alle 9, al Piazzale del Marinaio, avrà luogo la deposizione di corone al Monumento ai Caduti per la Patria. In Piazza Brin, a partire dalle 9.30, la celebrazione con la consueta cerimonia militare e la consegna delle onorificenze. Nell’occasione, gli studenti del Liceo scientifico Pacinotti leggeranno alcuni

brani tratti da un celebre discorso pronunciato da Piero Calamandrei nel 1955. Dopo l’inno di Mameli, il Tricolore verrà srotolato dai Vigili del fuoco lungo il campanile. Quest’anno sono sei le onorificenze dell’ordine al merito della Repubblica Italiana, conferite dal presidente della Repubblica che il prefetto consegnerà a chi si è distinto sia nell’ambito delle istituzioni sia nei diversi campi del sociale. Si tratta di Gabriele Arcangelo direttore regionale patronato Enasc; Giuseppe Cantoni, funzionario in quiescenza della Capitaneria di Porto della Spezia; Gianluca Chiappini, funzionario Agenzia delle Dogane e dei Monopoli della Spezia; Rosario Izzo,ispettore della Polizia di Stato in congedo e capo di gabinetto del sindaco della Spezia; Carlo Parmeggiani, dipendente in quiescenza di Ansaldo Energia; Enrico Volpi, maresciallo maggiore dell’Arma dei carabinieri. Il prefetto Cantadori procederà poi alla consegna delle onorificenze di ’Vittima del Terrorismo’, concesse dal presidente della Repubblica a cinque militari del Comando raggruppamento subacquei e incursori ’Teseo Tesei’ convolti in attentati terroristici in Afghanistan. Si tratta di Attilio Bello, Fausto Canelli, Andrea Franco, Domenico Moretti e Roberto Scanu.