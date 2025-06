Strade provinciali, Masi (Pd) attacca: "Tagliati i fondi, ma il Comune tace"

Interrogazione urgente del consigliere Pd Alessandro Masi (foto) al sindaco Nicoletta Fabio sui tagli del Governo alle province per le risorse sulle strade. "La legge di Bilancio e il Milleproroghe hanno ridotto le risorse per la sicurezza stradale e la manutenzione viaria di 1,7 miliardi di euro. Più in particolare, per il 2025 la manovra riguarda il 70% delle risorse già assegnate alle Province e per i prossimi tre anni sfiora il 50% di quelle complessivamente preventivate – ricorda il consigliere comunale Dem –. Per la Toscana Anci calcola circa 34 milioni di euro di risorse in meno tra il 2025-2026. Per la Provincia di Siena, rispetto ai 2,5 milioni di euro preventivati, quest’anno saranno impiegabili appena 700mila euro, pochissimi per i nostri 1600 km di strade provinciali, e il taglio raggiungerà ben 10 milioni di euro in tre anni".

Masi attacca: "In questo modo si mettono a rischio i cittadini, le imprese e gli enti locali, considerati anche i nuovi danni sulle strade a causa del recente e straordinario maltempo; oltre al fatto che, trattandosi di tagli lineari a risorse già stanziate, questo può generare ulteriori problemi, dato che in molti casi sono già in corso le procedure di affidamento dei lavori".

E ancora: "Si tratta, quindi, di un duro colpo alla manutenzione della delicata rete viaria provinciale, che attraversa anche il nostro Comune e ci riguarda quindi anche come capoluogo e come punto di arrivo o di attraversamento – sottolinea –. I coordinamenti dei Comuni, delle Province e degli enti locali Anci, Upi, Ali e delle imprese Ance si sono allora mobilitati per condannare merito, tempismo e modalità di questa manovra e chiedere quindi a Governo e Parlamento nazionale di rivedere e correggere questa decisione".

Masi aggiunge: "Quella delle Province è un’iniziativa unitaria, indipendente dagli schieramenti politici, e l’Unione delle Province Italiane ha preannunciato per i prossimi giorni un incontro con il ministro delle Infrastrutture Salvini. E il capoluogo che dice? Il Comune di Siena non si è presentato né alla conferenza stampa in Provincia né ha sottoscritto l’appello dei Comuni senesi – è la conclusione –. La giunta Fabio preferisce andare in solitaria e apprendiamo che l’assessore Lorenzo Loré ha incontrato a Roma il sottosegretario alle infrastrutture. Così, invece di fare squadra su un tema così strategico quale la manutenzione viaria e le nuove opere già cantierate o cantierabili, il capoluogo va per conto suo, continuando a buttare in politica un altro tema importante come le infrastrutture. Così, tanto per rimanere in tema di viabilità, si perde la strada di casa".