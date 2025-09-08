Cantiere ombra in via Caprignano: "Ma quanto ci sta costando?"

Viabilità ridotta e frequenti abbandoni di rifiuti, in via Caprignano. A segnalare una situazione critica sono i gruppi di opposizione di Castelnuovo Magra che hanno protocollato un’interrogazione sull’argomento chiedendo la convocazione di un consiglio comunale straordinario.

"Circa un anno fa, in via Caprignano dopo l’incrocio con via Montecchio – spiegano i consiglieri Gherardo Ambrosini, Martina Tonelli, Marzio Favini e Manuele Micocci - un privato titolare di una azienda agricola, ha ripulito da rifiuti e arbusti infestanti l’insenatura di una ampia curva della strada. L’intervento ha migliorato la viabilità, aumentato la visibilità e favorito il normale transito. Dopo l’amministrazione ha installato un cantiere vuoto, con paletti, recinzione e luci stradali e, solo di recente, posizionato un impianto semaforico mobile, per regolamentare un senso unico alternato, dovuto alla rete del cantiere vuoto che lo stesso comune ha piazzato".

Semaforo che, a detta dei consiglieri di minoranza, sarebbe già stato oggetto di furti delle batterie. "Qual è il costo del cantiere vuoto? E quando l’amministrazione interverrà concretamente sul posto per ripristinare al meglio la viabilità?".

Altra criticità è quella relativa alla situazione ambientale della via, caratterizzata dalla presenza massiccia di rifiuti abbandonati, dagli ingombranti a sacchi di plastica a rifiuti edili. "Ancora una volta – concludono – dobbiamo ricordare che non si può essere un Comune Plastic Free quando il territorio è disseminato di discariche abusive".

Elena Sacchelli