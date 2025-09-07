Candelari e Jack brillano con l’Under 20

Un week end di riposo per gli Aquilotti dopo un’intensa settimana di allenamenti. Molti i tifosi bianchi che con grande piacere hanno avvistato, ieri, mister Luca D’Angelo a Monterosso. Con molta sensibilità i supporter non lo hanno disturbato, pur apprezzando tantissimo la visita nella perla delle Cinque Terre.

Intanto, i giovani aquilotti Candelari e Jack hanno giocato titolari nelle fila della nazionale Under 20, nella gara disputata contro l’Inghilterra. Una bella vetrina per i due giocatori che il tecnico Carmine Nunziata ha impiegato dal primo minuto, risultando determinanti per la vittoria degli azzurrini contro i Leoni locali per due a uno. Un nuovo appuntamento per i due azzurri è previsto martedì in occasione della gara contro la Germania a Reutlingen.

Oggi, invece, Wisniewski sarà di scena con la nazionale polacca nella partita contro la Finlandia. Possibile che il difensore aqulotto non venga impiegato dall’inizio dopo la botta rimediata nella gara contro l’Olanda che, comunque, non desta preoccupazione. Già martedì il centrale polacco dovrebbe essere presente a Follo.

Fabio Bernardini

Nella foto: Candelari