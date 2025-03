Moscerini a Orbetello: nuovo intervento tra laguna e città per proteggere i residenti

Orbetello (Grosseto), 1 aprile 2025 – Il Comune di Orbetello ha predisposto una nuova operazione mirata per contrastare l'invasione dei moscerini in diverse aree del paese, in modo particolare quelle adiacenti alla laguna. L’intervento avrà luogo tra la notte di mercoledì e giovedì. Secondo l'ordinanza emanata dal sindaco Andrea Casamenti, si tratta di una misura essenziale alla luce della rilevante situazione di emergenza, che verrà eseguita osservando tutte le precauzioni previste.

"È necessario intervenire rapidamente per evitare che la crescente quantità di moscerini, aumentata dalle condizioni meteo, continui a causare disagi a livello civile e sociale", si legge nel testo ufficiale. L'attacco ai fastidiosi insetti si articola anche in trattamenti antilarvali, tuttora in corso, mentre una ditta specializzata eseguirà l'adulticida tra le ore 2 e le 6:30 della notte tra il 2 e il 3 del mese.

Le zone interessate dall'intervento comprenderanno la Diga, la piazza della Guardia Costiera, il Lungolago di ponente dal parcheggio davanti al Mulino fino a Orbetello Scalo passando per l'ex Strada degli Orti, il Lungolago delle Crociere, l'area dell'ex Idroscalo e la Spiaggetta. Sono state fornite precise istruzioni per i residenti delle aree coinvolte: è importante non sostare nelle zone di trattamento e in quelle limitrofe durante l'operazione, tenere chiuse porte e finestre fino a un'ora dopo la conclusione e non stendere biancheria all'esterno.

Inoltre, tutti gli animali domestici dovranno rimanere in casa, piscine coperte o vuotate, e fontane protette. Vanno altresì coperti i giochi ed eventuali arredi all'aperto, o quanto meno lavati con cura post-intervento. Le colture e gli ortaggi devono essere adeguatamente coperti e lavati accuratamente prima di essere consumati; infine, è sconsigliato circolare a piedi o in auto nelle zone trattate fino a un'ora dopo la fine dell'operazione.