Stanotte intervento antilarvale

Nella notte tra oggi e domani il Comune ha predisposto la prima fase degli ulteriori interventi straordinari contro la proliferazione dei chironomidi (moscerini), per cui il Comune ha stanziato 300mila euro e che interesserà diverse aree, particolarmente quelle a bordo Laguna.

"Una misura strettamente necessaria alla gravità della situazione, che sarà eseguita adottando tutte le misure precauzionali – dice il sindaco Andrea Casamenti –, con la necessità di eseguire il servizio stante l’enorme disagio che si crea alle attività civili e sociali".

Mentre vanno avanti senza sosta anche i trattamenti antilarvali, la ditta incaricata eseguirà l’intervento adulticida stanotte dalle 2 alle 6.30 e le operazioni interesseranno "la Diga, il piazzale della Guardia costiera, Lungolago di ponente a partire dal parcheggio antistante il Mulino fino ad Orbetello Scalo percorrendo la ex Strada degli Orti, Lungolago delle Crociere, area ex Idroscalo e Spiaggetta".

"In via del tutto precauzionale – dice ancora Casamenti –, a tutti residenti nelle aree interessate dalla disinfestazione è richiesto di evitare di stazionare nella zona di trattamento e in quelle attigue durante l’esecuzione, di tenere chiuse porte e finestre di appartamenti/locali durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; di non tenere ad asciugare indumenti e biancheria all’esterno delle abitazioni; di provvedere a detenere gli animali domestici all’interno o comunque allontanarli e metterli al riparo; di provvedere a ricoprire o svuotare le piscine ad uso natatorio; di provvedere a proteggere vasche ornamentali e fontane ove siano presenti pesci; di coprire con teli i giochi e gli arredi presenti all’esterno, oppure lavarli accuratamente dopo gli interventi, prima di renderli di nuovo fruibili".