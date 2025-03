Invasione di moscerini in laguna. Tra valzer e scaccia mosche ’Striscia’ fa visita al sindaco

ORBETELLO"Capiamo il profondo disagio dei nostri cittadini, ma ci auguriamo che Orbetello torni alla ribalta delle cronache anche per le sue bellezze e per le sue eccellenze". A dirlo il primo cittadino lagunare, Andrea Casamenti, che ieri mattina ha ricevuto in Municipio Chiara Squaglia di ’Striscia la notizia’. "Sono stato al gioco – racconta Casamenti – Squaglia mi ha portato uno scaccia mosche e ha ballato con me il valzer del moscerino, è stata molto educata e divertente ed è stato anche un modo piacevole per esorcizzare la difficile parentesi che stiamo vivendo. A Striscia, come a qualsiasi altro organo di informazione, abbiamo chiarito che, come amministrazione comunale, stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per arginare i disagi creati dalla proliferazione dei chironomidi, anche investendo ingenti risorse dell’Ente e chiedendo aiuto alle istituzioni superiori". "Solo con l’investimento di risorse che il Comune non ha – chiarisce il sindaco – si possono davvero porre in essere delle azioni risolutive, in quanto il problema dei moscerini è strettamente legato al fragile equilibrio dell’ecosistema lagunare, che ha bisogno di interventi importanti e urgenti in attesa della costituzione del consorzio previsto dalla nuova legge che ha istituito il parco ambientale delle Laguna di Orbetello. Ci auguriamo che i nostri interventi di contenimento del fenomeno ci diano il tempo necessario affinché il nuovo organo di amministrazione del parco possa diventare operativo, ma nel frattempo dobbiamo chiarire che a Orbetello la vita va avanti regolarmente". Il piano comunale, per cui sono stati investiti 300mila euro, prevede un’azione coordinata su più fronti: monitoraggio, trattamenti antilarvali, che continueranno, trattamenti adulticidi e l’utilizzo di sistemi luminosi di attrazione. "Nessuno è costretto a stare in casa come ai tempi del covid – sottolinea Casamenti – c’è un disagio sì, che si concentra in alcune zone, a bordo laguna, ma nessuno è ’murato in casa’, anzi, con l’arrivo di temperature più gradevoli si intensifica la presenza di turisti. Ringraziamo quei vip che ci scelgono". E aggiunge "Non ci stiamo – conclude – a una campagna di disinformazione mirata a screditare l’operato della nostra amministrazione. Non dimentichiamoci, però, che Orbetello non è solo crisi anossiche della Laguna, ragni e moscerini, ma un luogo meraviglioso".