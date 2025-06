Municipale, con l’antidroga c’è Rocco Darwin

Dopo il saluto al cane ’Destroy’, che ha concluso la sua carriera operativa nei mesi scorsi, il Comune di Grosseto annuncia l’ingresso di ’Rocco Darwin’, giovane pastore tedesco, nel Nucleo cinofilo antidroga della Polizia municipale. Il nuovo cane, selezionato e giudicato idoneo da una commissione tecnica sulla base di requisiti sanitari e attitudinali, è stato affidato al Corpo di Polizia municipale e sarà presto operativo, in affiancamento alla conduttrice Daria Bardazzi, per attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. "L’arrivo di ’Rocco Darwin’ – dicono il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Megale – rappresenta un importante tassello nella strategia di sicurezza urbana portata avanti dall’Amministrazione, che da anni investe nel potenziamento del presidio locale, anche attraverso strumenti innovativi e di grande efficacia come l’unità cinofila. Il nuovo ingresso nel nucleo cinofilo è il segno concreto della volontà di proseguire con determinazione nella tutela del territorio. La sua presenza rafforzerà la capacità di intervento della Polizia municipale, a beneficio dell’intera comunità. Siamo orgogliosi di investire in un modello che unisce competenza, dedizione e amore per gli animali".