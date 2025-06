Prevenzione ’Carovana’ per le donne

A Capalbio Scalo arriva la Carovana della prevenzione, il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile di Komen Italia. Domani e sabato, dalle 9 alle 15, nel parcheggio fronte strada Origlio, si terrà una due giorni dedicata alle visite e agli esami diagnostici per la prevenzione dei tumori del seno (iniziativa rivolta alle donne non inserite nella lista di screening regionale) e ginecologici.

"Invitiamo tutte le donne capalbiesi – dice il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini – a non sottovalutare mai l’importanza della prevenzione e a prenotarsi alle visite e agli esami diagnostici. Come amministrazione siamo onorati di poter ospitare un’iniziativa così importante nel nostro territorio e ringraziamo Komen Italia per il servizio offerto a beneficio della salute delle persone".

"L’obiettivo di Komen Italia è lavorare fianco a fianco alle amministrazioni locali e alle associazioni del territorio per portare la prevenzione dove c’è più bisogno – dice Giustiniana Vecchiotti, responsabile Mission e Programmi istituzionali di Komen Italia –. Con la Carovana della prevenzione attraversiamo l’Italia offrendo ad un pubblico sempre più ampio attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere, e questo è possibile anche grazie al sostegno e alla collaborazione di amministratori e volontari sempre pronti ad accogliere iniziative di sostegno alla salute femminile".

L’evento è promosso da Komen Italia e patrocinato dal Comune di Capalbio. Per prenotazioni e maggiori informazioni è possibile visitare il sito https://komen.it/evento/capalbio-20-21giugno2025/.