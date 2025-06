Critiche del Pd al sindaco: "Via Barellai, che errori"

Il Pd torna a criticare il sindaco Arturo Cerulli sul progetto di via Barellai. Al circolo dem del promontorio non va giù che l’attuale amministrazione abbia deciso di non portare avanti l’allargamento della strada programmato dalla giunta Borghini. "Sulla questione relativa all’ampliamento di via Barellai – dice il segretario Guido Dubbiosi – il sindaco afferma che si tratti di una vecchia proposta risalente all’epoca della giunta Visconti, che comunque sia un’iniziativa dell’Autorità Portuale e che nessun merito debba essere riconosciuto all’amministrazione che ha guidato il Comune tra il 2018 e il 2023, della quale il Pd era convinto sostenitore. Niente di più falso. L’idea di progettare l’ampliamento di via Barellai, per eliminare la strettoia nel passaggio tra ringhiere e tavoli di ristoranti e migliorare l’aspetto architettonico delle sottostanti facciate, fu prospettata dalla lista da noi sostenuta. Il Comune è proprietario di gran parte dei fondi sottostanti via Barellai e il progetto era finalizzato anche a valorizzare le molte proprietà comunali (non dell’Autorità Portuale, che non ha altro che la competenza tecnico/amministrativa). A progetto approvato il Comune chiese e ottenne dalla Regione il finanziamento totale dell’opera e fu indetta la gara di appalto. L’Autorità Portuale, alla quale la Regione aveva girato il finanziamento di oltre un milione di euro perché si occupasse della gestione amministrativa, chiese al Comune gli atti della gara di appalto espletata, per procedere alla firma del contratto e l’inizio dei lavori. Peccato che nel frattempo la subentrata nuova amministrazione guidata da Cerulli abbia bloccato l’iter e impedito che l’opera fosse realizzata".