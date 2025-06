La stagione dei talk show. Elezioni e viaggio in Cina. Faccia a faccia col sindaco

Riprendono gli appuntamenti estivi alle Terme Marine Leopoldo II, a Marina di Grosseto, i talk show di Giancarlo Capecchi, che già da dieci anni, grazie a ospiti da copertina, si inseriscono tra le manifestazioni più attese e di grande contenuto dell’estate maremmana.

Sabato alle 18, aprirà il salotto a bordo piscina delle Terme, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna con il quale si parlerà di futuro a 360 gradi: elezioni di vario genere a partire dalle regionali del prossimo ottobre, prima di arrivare alle amministrative del 2027 e sapere se il terzo mandato, anche per i primi cittadini, diventerà una realtà della politica. O se addirittura c’è il rischio, con le novità che si rincorrono ogni giorno, di elezioni anticipate. Ma ci sono anche altri argomenti interessanti e curiosi come ad esempio il recente viaggio in Cina, accompagnato dal presidente del consiglio comunale di Grosseto Enzo Turbanti, dove è stato ricevuto con grandi onori e dove ha preso accordi, firmando protocolli economici ma anche istituzionali, per mettere in contatto con il Paese potenza mondiale, gli imprenditori maremmani e stabilendo quindi relazioni amichevoli e collaborative. E poi la novità di un altro gemellaggio per Grosseto, con Ninpiang, città di tre milioni di abitanti i cui amministratori verranno in Maremma prima del prossimo Natale.

Non mancheranno certo riflessioni su vari altri temi che interessano la comunità, i lavori in città, il centro storico, le feste estive, i problemi delle frazioni tra i quali quelli davvero notevoli di Marina, in particolare della sistemazione della viabilità, di Principina, delle ex Colonie dove si aggrava la fatiscenza.

Quest’anno si è iniziato all’Hotel Granduca con la presentazione del libro del generale di Corpo d’armata dei Carabinieri, Carmelo Burgio che ha parlato della Camorra, dei profitti dei Casalesi (36 miliardi all’anno di ’fatturato’) della dura lotta alla criminalità organizzata che mette a rischio anche una provincia appetibile come la nostra e che ha già avuto segnali preoccupanti avendo anche ospitato, in soggiorno obbligato, diversi camorristi e mafiosi. L’incontro con Burgio andrà in onda domani su Tv9 alle 21.45.

Sabato 28, come da tradizione, dopo il sindaco sarà ospite delle Terme Marine il presidente della Provincia e sindaco di Roccastrada Francesco Limatola. Naturalmente sempre alle 18. Il gruppo Berti e il general manager Amedeo Vasellini, invitano davvero tutti, grossetani e turisti, a partecipare a questi incontri "che esprimono sempre, oltre a contenuti attuali – dice Amedeo Vasellini –, una spettacolarità divertente e rilassante e che consentono a chi assiste di avere subito dopo, con il brindisi, un contatto diretto con i protagonisti".

Naturalmente, come sempre, ingresso e parcheggio sono gratuiti.