“Ciao Masa”. Il mondo del baseball piange la scomparsa di Masanori Kamachi

Grosseto, 3 giugno 2025 – Una brutta notizia ha colpito il movimento del batti e corri maremmano: è venuto a mancare Masanori Kamachi, 49 anni, per due stagioni colonna portante dei Boars Grosseto, formazione che milita nel campionato di serie B di baseball. “Masa”, come lo chiamavano tutti, ha anche giocato a Monteriggioni e con l’Estra Siena. Era malato da alcuni anni. Lascia la moglie e una figlia piccola.

Abitava a Colle Val D’Elsa ed era un mastro vetraio molto apprezzato. Arrivato dal Giappone nel 1995 per lavorare, ha iniziato da subito a giocare a baseball. Aveva infatti un passato da semiprofessionista nel Sol Levante con la squadra della scuola superiore, Kurume Kougyo Daigaku Fuzoku dove giocava interbase. Aveva giocato anche in Inghilterra, in Seconda Divisione, quando era stato a Londra per motivi di studio. Poi lo sbarco in Italia dove si specializzò come mastro vetraio per il cristallo. Dopo sette stagioni tra Siena e Monteriggioni divenne l’utility dei Boars in serie B. E proprio in Maremma ha chiuso la carriera: “Abbiamo giocato insieme e condiviso lo spogliatoio del Siena per un anno – ricorda Riccardo Ciolfi, presidente dei Boars – e l’ho voluto a Grosseto l’anno della fondazione dei Boars. E’ stato un amico e un professionista impeccabile. Perdo un amico vero”.