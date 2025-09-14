Da Montegiovi a Roma, i pellegrini davanti a Papa Leone XIV: “Il nostro grido contro lo spopolamento”

Roma, 14 settembre 2025 – Due settimane di cammino e una lettera da consegnare a Papa Leone XIV. Si è concluso nella giornata di oggi, domenica 14 settembre, il pellegrinaggio degli abitanti di Montegiovi, piccola frazione del comune di Castel del Piano, arrivati fino a Roma con una lettera per il Pontefice. L’obiettivo? Richiamare l’attenzione sulle aree interne e sul loro spopolamento.

I cittadini si erano messi in cammino con la statua di Santa Caterina e due asinelli come amuleti al seguito. Hanno terminato il loro pellegrinaggio in piazza San Pietro, dove hanno consegnato una lettera a papa Leone. “Viaggio concluso - scrivono i 'pellegrini' sul profilo aperto proprio per narrare le tappe del pellegrinaggio, dal titolo "Il nostro miracolo" -. Ieri mattina i nostri pellegrini, insieme ai due fedeli asini Rocco e Bianca e alla statua di Santa Caterina sono arrivati a San Pietro. Lungo Via della Conciliazione, ad accoglierli c'era anche il popolo di Montegiovi! Tante persone partite presto dalla provincia di Grosseto per festeggiare i pellegrini e accompagnarli negli ultimi metri del loro incredibile cammino".

"Un viaggio difficile e faticoso durato due settimane - continua il post -, che ha attraversato la Toscana e il Lazio, e ha permesso di condividere la storia di Montegiovi con quella di molte altre realtà delle aree interne italiane, dando visibilità e risonanza alla questione dell'abbandono dei piccoli paesi dell'Entroterra". "Alcuni abitanti hanno consegnato pensieri e testimonianze scritte ai nostri pellegrini, che li hanno custoditi durante il viaggio. Ieri mattina, queste lettere sono state consegnate in Vaticano. La missione é compiuta, il nostro miracolo è realtà, ma è solo l'inizio!".