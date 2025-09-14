Cercatore di funghi punto dai calabroni: è grave

ROCCASTRADAStava tranquillamente cercando funghi, in un sabato pomeriggio assolato. Si trovava nei boschi di Roccastrada, ieri, quando nel primo pomeriggio è stato assalito da un gruppo di calabroni. Subito si è reso conto l’uomo, 57 anni, di accusare un malore che gli ha impedito di proseguire. Ci sono stati momenti di reale paura dopo che si è reso conto di essere in presenza di una crisi allergica.

L’allarme è scattato alle ore 14.56. Allarme che è stato lanciato alla centrale operativa del 118.Da qui si sono attivati subito i soccorsi del personale della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenute in tempi rapidi la Misericordia di Grosseto, la Croce Rossa di Grosseto, la Pubblica assistenza di Sassofortino e l’elisoccorso Pegaso 3. Ma la zona era piuttosto impervia, quindi è stato necessario allertare l’eliambulanza Pegaso, per poter raggiungere il più velocemente possibile la zona dove si trovava il paziente le cui condizioni peggioravano di momento in momento, considerando che è arrivato in ospedale in codice rosso. Dopo le prime cure sul posto, infatti, l’uomo è stato trasportato in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto. E qui ricoverato per essere sottoposto a un trattamento specifico.