Youtuber e l’elettronica: "Racconto i miei viaggi. Nascere in provincia aiuta"

MONTE ARGENTARIOSi chiama "L’espressione più spontanea di una migliore versione di me" il nuovo libro, formato Kindle Amazon, scritto dal content creator di Porto Santo Stefano Riccardo Palombo. Argentarino trapiantato a Roma per lavoro, Palombo si occupa principalmente di tecnologia, diventando negli anni uno dei più affermati nel suo campo sul suolo nazionale. Su YouTube, ad esempio, conta oltre 80mila iscritti, con video che superano anche le 400mila visualizzazioni. Palombo ha così pubblicato, lo scorso 4 settembre, un nuovo libro ebook in cui descrive principalmente "posti bellissimi, percorsi sotto al sole di fine giugno 2025, perlopiù all’ora di pranzo, in solitaria e con qualche pensiero per la testa. L’obiettivo è fare attività fisica – racconta –, ma anche uscire da se stessi per crearsi un nuovo ruolo e non dover rispettare quello che già c’è. Ho scritto queste note dal 23 al 27 giugno 2025 mentre percorrevo il Cammino dei Borghi Silenti. La prima sera le ho riordinate come rendiconto tecnico; poi la pratica è diventata terapia: appuntare con la voce, rifletterci in stanza. Prima ho pensato di farne dei blog post e poi, una volta a casa, nelle settimane, questo ebook". Ebook che si può trovare sulla piattaforma Amazon ed è leggibile sui supporti Kindle. Riccardo Palombo è comunque uno youtuber ed esperto di elettronica noto in tutta Italia. "Il mio lavoro è nato nel 2005 – racconta –, quando mia cognata mi portò un notebook dall’America. Io aprii un blog per parlarne che ebbe successo, nel giro di pochi mesi quadruplicai gli introiti monetari e nel 2007 mollai il lavoro, iniziando a fare questo mestiere. Poi sono andato a lavorare per Hd Blog, il più grande network di tecnologia in Italia. Nel frattempo sono stato uno dei primi da quando ha aperto YouTube Italia a fare video, sin dal 2010. Dopo l’arrivo in Hd Blog la cosa si è ingrandita e ho fatto quattro anni bellissimi. Avevo un contratto a tempo indeterminato ma poi ho deciso di licenziarmi, aprendo la mia partita Iva". Originario di Porto Santo Stefano, Palombo si è quindi trasferito a Roma per lavoro. "Il mio mestiere si potrebbe fare ovunque – spiega –, anche se a Roma negli anni ho investito nella mia attrezzatura. All’Argentario torno spesso, ma mi piace girare anche altrove. Crescere in provincia è fantastico per la creatività".

Andrea Capitani