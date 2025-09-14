Orientamento e formazione. Le proposte

GROSSETOSta per ricominciare l’anno scolastico con l’impegno della Camera di Commercio per l’orientamento e la formazione alle scuole. Arrivano gli auguri del presidente Riccardo Breda (foto) alle scuole di Grosseto e Livorno a tutto il mondo della scuola delle province di Grosseto e Livorno: studentesse e studenti, famiglie, dirigenti, insegnanti e a tutto il personale scolastico. Anche per il 2025/2026 prosegue e si rafforza l’impegno della Cciaa a favore del sistema scolastico per la formazione e l’orientamento. La Camera infatti, coerentemente con il quadro normativo che ha riconosciuto all’Ente funzioni in materia di raccordo scuola-lavoro, svolge importanti azioni e servizi di orientamento per aiutare i giovani a fare scelte di studio e lavoro consapevoli, promuove la cultura di impresa e delle competenze impreditive, oltre a supportare la valorizzazione delle competenze acquisite in contesti informali e non formali. L’offerta gratuita è stata riassunta in un catalogo (disponibile sul sito www.lg.camcom.it) presentato a dirigenti e docenti degli istituti superiori delle province di Livorno e Grosseto. Il programma prevede alcune azioni rivolte ai docenti e 8 macro aree tematiche con ben 32 tipologie di attività per gli studenti riguardo a: orientamento post diploma e al lavoro, competenze digitali, competenze green e sostenibilità nel mondo del lavoro, cittadinanza attiva, professioni, imprenditività e imprenditorialità, PCTO per la certificazione delle competenze e supporto al placement. Le scuole possono aderire entro il 30 settembre.