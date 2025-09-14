Parcheggi nel caos: "Paghiamo per averlo e poi è occupato"

MASSA MARITTIMA

"Il fatto che, essendo residenti nella zona di Cittannova, abbiamo diritto ai parcheggi per le nostre vetture in zona " non significa che, così come nello sport, siamo cittadini di quella categoria ma, viceversa, nonostante siamo in possesso di regolare tagliando, avndo versato la quota annuale per godere di questa agevolazione, ogni sera siamo costretti a vivere vicissitudini da serie inferiori".

Crescono, nella zona alta della città, le lamentele, abbastanza forti, che vedono chi abita da queste parti, protestare. Un residente esibisce la contravvenzione appena presa, nonostante avesse pagato 25 euro per il diritto, dalle 20 di sera alle 8 del mattino successivo, ad uno spazio nei parcheggi di Piazza Socci, via dell’Arena a via valle Aspra niente da fare bisogna andare a caccia di uno spazio. Purtroppo, come riferiscono, trovano queste aree a loro riservate occupate da auto che non espongono il ticket perché non ce l’hanno non avendo versato la quota. Ed allora ecco che la lamentela diventa una protesta e questi residenti colgono l’occasione per alzare la voce a causa del mancato rispetto delle norme soprattutto da parte di turisti.

"Vogliamo, non tanto per la somma pagata, ma per il servizio legato al fatto di risiedere da queste parti, che ci sia un maggior controllo. Controlli attenti che facciano in modo, la sera al nostro rientro a casa, di poter sfruttare questi spazi destinati alle nostre auto.

Girovaghiamo per il Terziere a fare la questua e chiedere ad amici se ci indicano una zona dove poter far sostare il nostro mezzo.

Qualcosa, in tutto questo contesto non funziona, e riteniamo debba essere rivista aumentando, nei limiti del possibile, un controllo pressante contro chi non si attiene alle regole". A buon intenditor poche parole.

Roberto Pieralli