Trofeo dello scalatore. In sella a Gavorrano

Ancora grande ciclismo sulle strade della Maremma. Infatti la carovana organizzativa del Marathon Bike, si sposterà questa mattina a Gavorrano dove andrà in scena il ventesimo "Trofeo dello Scalatore" manifestazione di ciclismo amatoriale organizzata dal gruppo grossetano assieme all’Avis di Gavorrano&Scarlino, Uisp. Partenza alle 9.30 nei pressi della sede dell’Avis di Gavorrano, dove ci sarà anche l’arrivo. I corridori dovranno affrontare sette giri dello spettacolare circuito del Casone. Poi l’ascesa durissima verso Gavorrano. Ritrovo e iscrizioni presso la sede dell’Avis di Gavorrano, a partire dalle 7.45. Premiazioni a partire dalle 11.45. Il percorso prevede la partenza da via Matteotti, via Gavorranese, strada provinciale Filare dove inizierà il giro: strada provinciale Puntone sp 135, poi via Delle Case, strada provinciale Scarlino, da ripetere sette volte. Poi strada provinciale Filare, strada provinciale Gavorranese, via Matteotti a Gavorrano.

E’ prevista la sospensione temporanea della circolazione stradale dalle 9.30 sino alla fine della manifestazione con transito del veicolo, indicante "inizio gara ciclistica", fermo restando che la riapertura della regolare circolazione potrà, comunque, avvenire dopo il passaggio del veicolo con il cartello mobile, indicante "fine gara ciclistica". Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; è vietato a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti; è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione; è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed a pedoni di non attraversare la strada.