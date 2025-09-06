Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Grosseto
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gelaterie ToscanaSuicidio assistitoBalneazione Forte dei MarmiVendemmiaMorta Linda TomeiLocale vip Santanchè
Acquista il giornale
CronacaAgrivoltaico da 160 ettari: "Sorano, progetto pronto. Disponibili a dialogare con le amministrazioni"
6 set 2025
REDAZIONE GROSSETO
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Grosseto
  3. Cronaca
  4. Agrivoltaico da 160 ettari: "Sorano, progetto pronto. Disponibili a dialogare con le amministrazioni"

Agrivoltaico da 160 ettari: "Sorano, progetto pronto. Disponibili a dialogare con le amministrazioni"

Marco Corsetti, ceo di Revalue Energies, presenta l’impianto che ha in programma di costruire sul territorio maremmano.

Marco Corsetti, ceo di Revalue Energies, presenta l’impianto che ha in programma di costruire sul territorio maremmano.

Marco Corsetti, ceo di Revalue Energies, presenta l’impianto che ha in programma di costruire sul territorio maremmano.

Per approfondire:

SORANO

"Il punto di partenza è che abbiamo operato nel pieno rispetto della normativa e dialogando a lungo con le aziende del territorio, qui come in altre iniziative analoghe in Toscana. Poi arriverà il momento del dialogo con tutte le istituzioni del territorio, ma il nostro lavoro è stato accurato e rispettoso del contesto agricolo e vincolistico dell’area". A parlare è Marco Corsetti, ceo di Revalue Energies, azienda che opera nel mondo delle rinnovabili di recente al centro di un’importante operazione finanziaria (l’ingresso del fondo spagnolo Asterion Industrial Partners). Tra i progetti che Corsetti ha sul tavolo, c’è anche un mega impianto agrivoltaico a Sorano. "Si tratta di una proposta per la realizzazione di un impianto a Sorano, per un’estensione di 160 ettari". Progetto che procede di pari passo, più o meno, con uno ancora più esteso, di 230 ettari a Rosia, nel Senese. In entrambi i casi, nella fase di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di impatto ambientale da parte della Regione e della presentazione delle osservazioni. "A Sovicille, come a Sorano - prosegue Corsetti – abbiamo compiuto un profondo studio ambientale per sviluppare una proposta di valore agronomico. In entrambi i casi operiamo in aree idonee per la normativa nazionale e presto anche per quella regionale". Sull’impatto che simili impianti potranno avere sul territorio, Corsetti sottolinea che "sarà rialzato per consentire l’attività agricola o l’allevamento di ovini, come a Sorano. E ci saranno opere di mitigazione con schermate vegetali su tutto il perimetro". Per poi concludere che "il nostro interesse è preservare il paesaggio e il quadro agricolo. A supporto ci sarà un cavidotto interrato connesso a una cabina primaria di Terna". Sui tempi il ceo di Revalue Energies ritiene che le procedure possano concludersi nel 2027-28. Per l’esecuzione vera e propria dei lavori fa una stima tra dodici e quindici mesi. Dichiarandosi, infine, pronto a dialogare con gli enti del territorio. "Ma se non ci sono problemi normativi, non vediamo possibile ridimensionare completamente il progetto da cui siamo partiti", conclude.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

AmbienteAgricoltura