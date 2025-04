Via Crucis di Grassina, emozione e folla per una delle rievocazioni clou in Toscana

Bagno a Ripoli (Firenze), 18 aprile 2025 – Successo per la Via Crucis di Grassina, giunta alla 42esima edizione. E’ una delle rappresentazioni clou in Toscana della Passione di Cristo del Venerdì Santo. Sono tanti i paesi che in questa notte mettono in scena il processo a Cristo e quindi la condanna e la crocifissione.

Quella di Grassina, conosciutissima, vede decine di volontari a lavoro per tutto l’anno. Accurate le scene e i costumi, per una tradizione che si rinnova. E che ha sempre un grande seguito. Con tanti biglietti venduti e una grande folla per le strade. Tra l’altro gli organizzatori hanno costruito intorno alla rappresentazione del 18 aprile una serie di eventi collaterali.

Un momento della Via Crucis di Grassina: decine i volontari che lavorano tutto l'anno per la riuscita della manifestazione (Fotocronache Germogli)

“L’importanza delle manifestazioni di Rievocazione e Ricostruzione storica nel mondo moderno: valorizzazione, cultura e sviluppo” è il convegno che si è svolto lo scorso 12 aprile alla biblioteca comunale di Ponte a Niccheri. All’Acli di Grassina fino al lunedì di Pasquetta saranno esposti in mostra i disegni e i dipinti dell’artista ripolese Mario Moretti.

Come sempre, i negozi e le botteghe di Grassina partecipano all’evento con il Concorso delle vetrine, che saranno addobbate a tema in occasione della rievocazione storica.

E i numeri della Via Crucis sono impressionanti. Oltre cinquecento i figuranti, 120 gli attori e oltre 100 i volontari che hanno preso parte alla manifestazione. Tra le novità di quest’anno l’omaggio alla “Resurrezione di Lazzaro” di Giotto con un tableau vivant recitato dagli attori, la reintroduzione della scena dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù accolto da una folla festante e la rappresentazione, durante il corteo, della corte di Erode.