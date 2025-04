13 aprile, inizia la Settimana Santa in attesa della Via Crucis. A Grassina una delle più importanti

Firenze, 13 aprile 2025 - Rievocazione Storica di Grassina, via alla settimana di iniziative in attesa della Via Crucis in programma la sera del Venerdì Santo, il 18 aprile. Oggi alle ore 18 l’Acli di Grassina ospiterà il concerto della Filarmonica Cherubini (ingresso libero). E sempre all’Acli di Grassina da giovedì 17 fino al lunedì di Pasquetta saranno esposti in mostra i disegni e i dipinti dell’artista ripolese Mario Moretti.

Quest’anno anche gli Insuperabili dell’Associazione Orizzonti saranno parte attiva della Rievocazione: giovedì 17 aprile saranno presenti alla casina della Rievocazione in piazza Umberto a Grassina per la vendita dei biglietti e per realizzare i manufatti in vimini che saranno posizionati sulla tavola dell’Ultima Cena, come loro generoso contributo alla Rievocazione del Venerdì Santo. Come sempre, i negozi e le botteghe di Grassina partecipano all’evento con il Concorso delle vetrine, che saranno addobbate a tema in occasione della Rievocazione storica. L’iniziativa, promossa dal Centro commerciale naturale “Grassina e le sue Botteghe” propone quest’anno le seguenti tematiche: “Abbraccia la Gentilezza”, per invitare a riflettere sui piccoli gesti che migliorano la comunità; "La Forza dell'Altruismo", per valorizzare il gesto gratuito e il prendersi cura degli altri; "Dono e Sacrificio", per evocare il senso profondo della Pasqua.

La settimana di appuntamenti culminerà la sera del Venerdì Santo, il 18 aprile, con la spettacolare Processione nelle vie e nella piazza principale di Grassina a partire dalle ore 21.15 (Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi i registi), e le scene recitate sulla collina del Calvario, in località Bubè, a partire dalle 21.30 (dirigono Daniele Torrini e Antonio Bernini). Oltre cinquecento i figuranti, 120 gli attori e oltre 100 i volontari che prenderanno parte alla manifestazione. Tra le novità di quest’anno l’omaggio alla “Resurrezione di Lazzaro” di Giotto con un tableau vivant recitato dagli attori, la reintroduzione della scena dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù accolto da una folla festante e la rappresentazione, durante il corteo, della corte di Erode.

La Rievocazione sarà dedicata al ricordo di Novella, Subramani e Alessandro Calvelli, per molti anni animatori e membri attivi del Cat. La Rievocazione Storica di Grassina – La Passione del Venerdì Santo è organizzata dal Centro Attività Turistica Grassina – Cat Odv con il sostegno e il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli. La manifestazione si svolge con il supporto e il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze e Europassione per l’Italia. Dalle ore 18 alle ore 24 sarà attivo un servizio navetta gratuito che accompagnerà il pubblico dal parcheggio della scuola Redi in via di Belmonte fino a Grassina. In caso di pioggia, la Rievocazione sarà posticipata alla sera del Lunedì di Pasquetta, con la rappresentazione delle sole scene al Calvario.

Maurizio Costanzo