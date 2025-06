Donazione di sangue, i militari di Strade Sicure rispondono all’appello

Firenze, 17 giugno 2025 – L’adesione dei militari dell’Operazione “Strade Sicure” all’associazione Donatorinati ha fatto nascere una sinergia che non è solo quella della sicurezza a Firenze, ma anche quella della solidarietà. Venerdì 13 e lunedì 16 giugno raccolta straordinaria di sangue al Centro Trasfusionale di Careggi a cui hanno partecipato i militari dell’operazione Strade Sicure, raccogliendo l’appello di Donatorinati.

Nel periodo estivo il servizio sanitario va in sofferenza perché ciclicamente l’estate è la stagione in cui il livello delle donazioni si affievolisce. La grande richiesta di sangue e la continua emergenza che ci segnalano i centri trasfusionali ha indotto l’associazione a organizzare una giornata di sensibilizzazione. Donare sangue è fondamentale per poter intervenire in contesti emergenziali o legati alla chirurgia, per ottenere farmaci derivati dal plasma, il sangue in tutte le sue componenti è di estrema importanza. “L’esempio di chi tutela la Sicurezza nelle strade deve raggiungere tutti i cittadini e le cittadine, per far capire che senza le donazioni il Sistema Sanitario salta. Donare il sangue deve essere un gesto abituale e non occasionale, soprattutto nei periodi di crisi come il periodo estivo”, afferma Pierluciano Mennonna, presidente DonatoriNati Toscana – Chi opera per la comunità è al servizio della comunità, sia nella prevenzione e nel soccorso pubblico, sia nella solidarietà”.

I militari dell'Esercito hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa: un semplice gesto di solidarietà ed altruismo che può salvare molte vite. La donazione si è svolta in più giornate, in modo da favorire le turnazioni dei militari impegnati a garantire la sicurezza sulle nostre strade.