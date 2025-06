Dal Lions Firenze Dante Alighieri sostegno all'Associazione Unopertutti

Firenze, 17 giugno 2025 – L'Antico Spedale del Bigallo è una struttura medievale lungo la via Aretina, nata per aiutare i poveri e dove - già nel XIII secolo - pellegrini e viandanti cercavano asilo. Proprio in questo suggestivo spazio si sono riuniti numerosi soci, amici e simpatizzanti del Lions Club Firenze Dante Alighieri, in occasione della chiusura della propria annata di servizio al territorio. Il tradizionale "passaggio del martelletto" si è svolto tra la presidente uscente Laura Spezza en la neo eletta Eletta Meucci. Nel suo discorso finale Spezza ha ringraziato tutto il Consiglio Direttivo “che ha lavorato con serietà, entusiasmo e spirito di squadra, dando forma ad un’annata coerente con i valori del nostro Club”. Ha inoltre rivolto “un grazie speciale agli amici degli altri Lions Club, con cui sono stati condivisi eventi, chiacchiere, risate e tanto spirito di collaborazione”. Un ringraziamento sentito è stato rivolto dalla presidente uscente anche alla nuova socia Maria Rosaria Mafrici, “che ci ha portato subito entusiasmo, idee e voglia di partecipare”. Focus poi sulle finalità della onlus UNOPERTUTTI - beneficiaria della serata a scopo solidale - e sulle attività a scopo benefico portate avanti dal Club nel corso dell’annata per: dalla visita alla Collezione Casamonti alla Cena Medievale con l’interessante conferenza del professor Giovanni Cipriani, in interclub con il Lions Club Firenze Bargello; dalla vendita di cosmetici naturali agli oli essenziali della ditta ESSENZIALE di Claudio Gori, alla serata al Braumeister con gli amici del Lions Club Sesto Fiorentino; dalla visita al Museo di San Marco alla cena del “Terzo Tempo” alla Polisportiva Sieci con i ragazzi del rugby integrato, insieme ad atleti, educatori, famiglie ed amici. Importante anche il supporto dato all’Associazione IncontroLuce Aps, attraverso la lotteria di Natale insieme al Lions Club Sesto Fiorentino e, con “La Cena con delitto” (in interclub col Firenze Bargello e col Pontassieve Stibbert), è stata data una mano a “La Tana dei Supereroi di Zia Caterina”. "Inoltre - ha concluso Spezza -, abbiamo partecipato ad eventi distrettuali (abbinati alla raccolta fondi per i service distrettuali): dallo spettacolo “Non Sono Rosa” al Teatro Cartiere Carrara, in favore del Centro Antiviolenza Artemisia, al “Lions Carnival-Circus Party” per Voa Voa Amici di Sofia Aps. A seguire la consegna di un assegno quale contributo dell’annata alla onlus UNOPERTUTTI, con i sentiti ringraziamenti da parte del suo presidente. Eletta Meucci, non nuova al ruolo di presidente, ha a sua volta ringraziato Laura Spezza per il prezioso lavoro svolto nell’annata, ricco di eventi e di attività e, anticipando una parte del suo programma, ha confermato il service per la onlus UNOPERTUTTI ed ha riferito sul lavoro che sta fin d’ora portando avanti con altri Club per l’organizzazione di eventi condivisi nel corso della prossima annata. "In particolare - ha detto - ringrazio il Consiglio Direttivo: una squadra competente ed affiatata". Fra gli ospiti erano presenti Marco Baldinotti, presidente del Lions Club Sesto Fiorentino, Antonella Morini, presidente del Lions Club Firenze Bargello e Alessandro Pratesi, presidente della onlus UNOPERTUTTI di Pontassieve, insieme alla fondatrice dell’associazione Carlotta Brogi.