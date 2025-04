Rievocazione Storica di Grassina: Nuovo Quadro della Resurrezione di Lazzaro

Per la sua edizione numero 42, la Rievocazione Storica di Grassina si arricchisce con un nuovo quadro: il miracolo della "Resurrezione di Lazzaro" come dipinto da Giotto nell’affresco della Cappella degli Scrovegni. Verrà riproposto con un fermo immagine degli attori che, come ogni anno, portano in scena la Via Crucis per le vie della frazione. Per l’appuntamento tradizionale del Venerdì Santo il 18 aprile sarà riproposta anche scena dell’ingresso a Gerusalemme di Gesù. Con l’organizzazione del Cat e il sostegno dell’amministrazione, decine di attori e 500 figuranti sono al lavoro per far rivivere per le strade di Grassina la Passione di Cristo con la processione nelle vie a partire dalle 21,15 con la regia di Alessio Antongiovanni e Susanna Forconi. Le scene recitate sulla collina di Bubè, che diventa per l’occasione il Calvario, inizieranno alle 21,30 dirette da Daniele Torrini e Antonio Bernini. Tre gli interpreti di Gesù: Lorenzo Casalsoli al corteo, Riccardo Matteuzzi nelle scene del Calvario e sulla croce Paolo Lepri. Fabian Cecchi e Sabrina Campagnucci saranno Ponzio Pilato e Procula nelle scene, Marco Pellegrini e Lisa Vanchetti al corteo. Viola Quinti sarà Maria, Simona Degl’Innocenti la Veronica, Alessandro Conti sarà Longino che trafigge Gesù in croce. Il balletto di Salomè vedrà impegnate le allieve della FD Junior Ensemble Firenze Danza. Tra le novità, anche la presenza della corte di Erode, interpretato da Gregorio Parrini e affiancato da Erodiade, interpretata dalla giovane Elisa Matteuzzi. Questa edizione sarà dedicata a Novella Calvelli recentemente scomparsa, al fratello Subramani morto solo un anno fa e a babbo Alessandro, tutte persone che hanno dato tanto al Cat e alla Rievocazione e che se ne sono andate troppo presto e nel giro di pochi mesi.

Manuela Plastina