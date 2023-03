Maneskin a Firenze, il grande rock torna a infiammare il Mandela Forum

Firenze, 21 marzo 2023 - Il grande rock infiamma ancora una volta il Mandela Forum. È il giorno della seconda data del concerto dei Maneskin a Firenze. Ieri è andato tutto come previsto e per i fan è stato un giorno indimenticabile.

Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno letteralmente fatto saltare il palazzetto per oltre due ore. Balli sfrenati, vestiti provocanti, fiamme sul palco. Di tutto e di più.

E che dire delle canzoni. Da Beggin' a I Wanna Be Your Slave, la band romana conosciuta e amata in tutto il mondo ha suonato in modo impeccabile tutti i suoi più grandi successi. Fino al gran finale - spoiler alert - quando Damiano ha fatto salire sul palco una trentina di fan, quelli della prima fila che erano arrivati davanti ai cancelli del Mandela oltre un giorno prima.

Emozioni indimenticabili. Il sipario rosso, in stile pacchetto regalo, è pronto. I fan sono carichi e pronti per vivere tutte le emozioni di un rock italiano diventato un successo mondiale.

La scaletta

Don't Wanna Sleep

Gossip

Zitti e Buoni

Own My Mind

Supermodel

Coraline

Baby Said

Bla Bla Bla

In Nome del Padre

Beggin'

Timezone

For Your Love

Gasoline

Torna A Casa

Vent'Anni

Amandoti

I Wanna Be Your Slave

La Fine

Feel

Mark Chapman

Mammamia

Kool Kids

The Loneliest

