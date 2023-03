Maneskin a Firenze, la lunga fila dei fan: “Siamo partiti da Ravenna alle 4 del mattino”

Fila al Mandela Forum per i Maneskin

Firenze, 21 marzo 2023 – “Siamo in fila da mezzanotte, abbiamo visto uscire le persone dal concerto di ieri sera. Un bodyguard ci ha lasciato il suo numero di telefono in caso di bisogno durante la notte”, raccontano le prime due ragazze di Viareggio arrivate in fila.

Così si ripete il copione di ieri, con centinaia di persone che, a partire da questa notte, sono in fila ad aspettare l’apertura dei cancelli per il secondo concerto dei Maneskin al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Ci sono persone di ogni età: la maggior parte sono giovani; ma tanti sono anche i padri e le madri che accompagnano i propri figli o gruppi di sole persone adulte.

"Abbiamo aspettative molto alte per questo concerto, stiamo aspettando da due anni perché a causa della pandemia è stato rimandato più volte”, ci spiega un gruppo di ragazze di Grosseto.

Tra la folla c’era un padre che è partito da Ravenna alle 4 del mattino per accompagnare le sue due figlie: “La nostra canzone preferita è “Vent’anni” e Victoria è la nostra preferita perché ci rispecchia molto”, commentano le giovani. “Nostro padre non è stato obbligato, in realtà canta le loro canzoni e gli piace la band”, concludono scherzando. “Infatti la mia canzone preferita è 53, come i miei anni”, risponde il padre.

"Veniamo da Empoli e questo è il nostro primo concerto dei Maneskin, – raccontano un gruppo di donne adulte – ma li seguiamo da quando hanno partecipato a X-Factor. I nostri figli li seguono, ma non come noi”.

Addirittura ci sono fan che vengono da altri Paesi: “Gli anni scorsi ho studiato a Firenze e ho colto l’occasione per tornare qua portandomi dietro i miei amici.” – spiega una ragazza di Cambridge (Inghilterra) – “Dovessi descrivere i Maneskin con una parola sceglierei ‘sexy’”.

In fondo alla fila arrivano due ragazze spagnole: “Studio a Palermo e sono venuta con mia sorella arrivata dalla Spagna solo per vedere il concerto”, racconta la sorella minore.

Tutti i fan sono entusiasti e impazienti di assistere, più che al concerto, allo spettacolo della band più famosa del momento. Allo stand del merchandising ufficiale sono sempre più numerosi coloro che acquistano magliette, cappellini e fascette per ricordarsi questo giorno indimenticabile.