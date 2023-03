Maneskin a Firenze: la grande notte per migliaia di fan. Il concerto in diretta

La grande notte dei Maneskin è finalmente arrivata

Maneskin a Firenze, fan in coda con il numero scritto sulla mano: “Così non perdiamo il posto”

Firenze, 20 marzo 2023 – Una lunga e spasmodica attesa, per un concerto che già da tempo è previsto come l’evento dell’anno, che finalmente è arrivata alla fine. Stasera arrivano al Mandela Forum di Firenze i Maneskin, per una doppia data già sold-out da tempo, con l’intenzione di fare uno show che rimanga nella memoria di tutti gli appassionati.

I tantissimi fan già da domenica notte si sono accalcati all’esterno dei cancelli del Mandela, con l’unica volontà di accaparrarsi la prima fila, incuranti del freddo e della pioggia.

20.49 Applausi e cori, sale l’euforia e l’attesa si fa sempre più snervante, il pubblico del Mandela è pronto ad abbracciare i Maneskin

20.23 Si scaldano gli animi, i ragazzi che erano seduti in terra si sono accalcati sotto il palco, cantando e ballando a più non posso. Grande fibrillazione delle migliaia di fan.

20.07 Un grande telo rosso copre tutto il palco del Mandela Forum, lasciano un velo di mistero sulla scenografia del concerto.

20.03 Già in fibrillazione l’interno del Mandela. A più di un’ora dall’inizio del concerto il parterre è stracolmo di fan, molti seduti per terra in attesa di qualche cenno dai Maneskin. Si riempiono lentamente le tribune, che già registrano un buon numero di presenti

19.22 Iniziano ad entrare le migliaia di ragazzi in coda da ore. Corse e felicità per chi è riuscito nell’impresa di accaparrarsi le prime file.



19.03 Musica per i tantissimi fan, che si stanno allenando a cantare tutti i pezzi dei Maneskin direttamente dalla lunga fila.



18.30 Mancano ancora varie ore all’apertura dei cancelli, ma il popolo dei Maneskin ha già invaso Campo di Marte. La fila che inizia al Mandela Forum arriva fino a oltre viale Malta

Don’t wanna sleep

Gossip

Zitti e buoni

Own my mind

Supermodel

Coraline

Baby said

Bla bla bla

In nome del padre

Beggin’

Timezone

For your love

Gasoline

Vent’anni

If not for you

I wanna be your slave

La fine

Feel

Mark chapman

Mammamia

Kool kids

The loneliest

