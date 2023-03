Maneskin a Firenze, fan davanti ai cancelli oltre 24 ore prima del concerto

Febbre Maneskin a Firenze, tutto pronto per il doppio sold out: date, orari e scaletta

Firenze, 20 marzo 2023 – “Abbiamo aspettato 4 anni per questo giorno, non sarà una notte al freddo a fermarci”. La mezzanotte è scoccata da pochi minuti, dando il via a un lunedì piovoso e grigio su Firenze, che però è pronta a vestirsi a festa per un grande evento. Stasera, infatti, al Mandela Forum ci sarà la prima delle due date dei Maneskin, un sold out annunciato e un evento che si candida a essere indimenticabile. Già da giorni si respirava nell’aria la fibrillazione del grande concerto che torna in città, e la notte prima ne è stata la prova.

Siamo andati fuori dal Mandela Forum sapendo che, visto le temperature non troppo miti e la pioggia che si è abbattuta sulla città, difficilmente avremmo trovato qualche fan già in attesa. Da subito però siamo stati smentiti, visto che un manipolo anche discretamente nutrito si era accaparrato l’ingresso. Una decina di ragazze e ragazzi, pronti a qualsiasi evenienza e attrezzati con tutti i comfort possibili, dai materassini ai sacchi a pelo, fino all’immancabile Risiko, per provare a rendere meno interminabile la notte. Qualcuno dorme già, avvolto da coperte e felpe di pile, altri invece sono intenti a lanciare i dadi, cercando di conquistare l’Europa Settentrionale.

“Siamo arrivati alle 19 di domenica – raccontano Irene e Aurora -. In altre città ci hanno detto che i primi sono arrivati alle 18 del giorno prima, e noi volevamo la prima fila a tutti i costi. Abbiamo aspettato per questo concerto dei Maneskin 4 anni, adesso il minimo che possiamo fare è passare la notte davanti ai cancelli e domani essere proprio davanti alla band. Per essere lì davanti questo e altro. Per la notte ci siamo organizzando portando di tutto, cibi di ogni tipo, cuscini, materassi, sacchi a pelo, thermos pieni di caffè per affrontare la notte e scaldarci. Diciamo che non ci manca nulla. Per la prima fila questo e altro”.